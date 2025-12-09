Történelmi pillanat: óriási szállítmány érkezett a Dunán a Szegeden épülő BYD-gyárba, ezek már a gyártósorok – videó a 6000 tonna kirakodásáról

A BYD a két legkisebb autó típusának összeszerelését fogja megkezdeni Szegeden, az első európai gyárában.

Történelmi pillanat: óriási szállítmány érkezett a Dunán a Szegeden épülő BYD-gyárba / Fotó: Vémi Zoltán



A szegedi BYD-gyár gépsorainak egy része, közel 6 ezer tonna áru érkezett Kínából a bajai kikötőbe – számolt be közösségi oldalán Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, a kulturális és innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese.

Maria Grazia Davino, a cég európai regionális ügyvezető igazgatója korábban megerősítette, hogy a BYD jövőre megduplázza a márkakereskedései számát a régióban, a terjeszkedést elengedhetetlennek nevezte az ügyfelek megnyeréséhez „ebben a rendkívül versenyképes környezetben”.

A Szeged Ma cikke szerint jelenleg is zajlik a BYD Atto 2 hibrid változatának, az 1020 kilométer (ebből 90 tisztán elektromos) hatótávú DM-i-nek az európai sajtóbemutatója Spanyolországban.

A kis SUV prezentációján a kínai gyártó elnöke, Stella Li újságíróknak elárulta, hogy a korábban bejelentett Dolphin Surf mellett a Suzuki Vitara-méretű Atto 2-est is fogják Szegeden gyártani, továbbá még két másik modellt, amelyeket azonban még nem nevezett meg.

Az is kiderült, hogy a BYD első európai üzemében 2025 végén már készen állnak majd a szerelőszalagok, a próbagyártás 2026 első negyedévében, a sorozatgyártás pedig 2026 második negyedévében fog elindulni.

Kitart az eredeti határidő mellett a Szegeden építkező BYD, amely továbbra is azt tervezi, hogy 2025 végén elindítja a gyártást az üzemben – tudatta a Világgazdasággal a kínai vállalat PR-menedzsere. Annak ellenére tervezi az idei startot, hogy várhatóan nem minden üzemegység fog időben elkészülni a szegedi BYD-gyár területén, a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban fog bekapcsolódni a termelésbe.

Nem először merül fel, hogy csúszik a szegedi gyár átadása. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártás, és a kapacitását csak a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, míg a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.