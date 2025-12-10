HÉV-kocsik: az összes vonalra érkeznek a klimatizált járművek – több milliárdba kerül egy szerelvény

Összesen 54 darab vadonatúj, egyáramnemű HÉV-szerelvény beszerzésére nyitották meg szerdán a nyílt közbeszerzést. A projekt nettó értéke 841,45 millió euró (mintegy 326 milliárd forint) – derült ki az Európai Unió közbeszerzési adatbázisából.

HÉV-kocsik a motorkocsikat még az NDK-ban gyártották / Fotó: Mohai Balázs / MTI

Az új szerelvények alacsony padlósak, teljes hosszban átjárhatók, és klimatizált utasteret kapnak. Egy vonat akár 600 utast is szállíthat, a tervek szerint oldalanként 12 ajtóval rendelkeznek, ami kevesebb, mint a jelenlegi, 18 ajtós járműveké.

A kiírásban az is szerepel, hogy egy jármű ára legfeljebb 14,8 millió euró (5,7 milliárd forint) lehet. A járművek gyártására és szállítására a nyertes ajánlattevőnek 96 hónap, azaz nyolc év áll rendelkezésére.

A keretmegállapodásból kiderült, hogy az új járművekkel együtt rendelik meg az oktatást és a képzést a járművezetőknek és az üzemeltető személyzetnek.

A járműveket az alábbi HÉV-vonalakon tervezik üzemeltetni:

H5: Budapest, Batthyány tér – Szentendre

H6: Budapest, Közvágóhíd – Ráckeve

H7: Budapest, Boráros tér – Csepel

H8: Budapest, Örs vezér tere – Gödöllő

H9: Budapest, Örs vezér tere – Csömör

Elöregedtek a szerelvények

Közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják az utasokat. Ezeket

a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is.

„Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak (a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti!), már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük. De nem tehettük, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak – ismertette korábban Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

Úgy fogalmazott, hogy egyetlen lehetőségük maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása. Hatékonyabb karbantartással és tudatos felújítási gyakorlattal elérték, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat.