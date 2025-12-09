Moszkvából tettek bejelentést Paks II.-ről, erre senki nem számított: még decemberben megtörténik az áttörés – onnantól nincs visszaút

„Gyorsabban haladunk az első beton előkészítésével, mint terveztük, ezért a vasbeton szerelést január helyett már jövő héten indítjuk” – írta chatcsatornáján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából.

Jó hírrel jelentkezett Szijjártó Péter Paks II. kapcsán Moszkvából / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, a magyar kormány pedig teljes erővel támogatja ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban – emelte ki.

A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Még november elején kiderült, hogy megnyitotta az utat a Pakson építendő atomerőmű első reaktorblokkja betonalapjának kiöntéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott négy határozat egyike. A másik három határozat bizonyos módosításokat engedélyezett a kivitelezésben. Ezzel új lendületet kapott a Paks II. Atomerőmű-beruházás.

A négy határozatból az első egy részhasználatba vételi engedély. Lényegében ennek a kiadása jelenti az érdemi előrelépést, míg a másik három a korábban már megadott építési engedélyek módosítása. Mind a négy engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos.

Nem volt meglepetés a moszkvai út

Ahogy azt megírtuk, szombat óta lehet tudni, Orbán Viktor a DPK kecskeméti háborúellenes nagygyűlésén beszélt erről. Az viszont kifejezetten meglepetés, hogy máris sor kerül a magyar üzleti küldöttség moszkvai látogatására.

A magyar miniszterelnök Kecskeméten azt mondta, hogy készül rá, mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. Már működnek munkacsoportok, hogy mi nem működött eddig jól, és hogyan lehet hozzányúlni a kormányzati gépezethez, hogy jobban működjön. Egyezkedik az amerikaiakkal és az oroszokkal is, hogy milyen együttműködés legyen a háború és a szankciók után.

Decemberben hatalmas magyar üzleti delegáció megy Moszkvába kifejezetten üzleti kérdésekről tárgyalni – közölte. Ez következett be tehát most. Merthogy Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban.

Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába

– fogalmazott.