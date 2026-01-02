2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben: mutatjuk a dátumokat, amelyek sokaknak segíthetnek majd a jövő évi szabadságok megtervezésében

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba / Fotó: Unsplash

A 2026. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesítenek munkanappal.

2026. augusztus 21. pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni.

2026. december 24. csütörtökre esik a szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:

Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:

Négynapos hosszú hétvégék:

Rögtön az év elején, január 1-jétől, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.

Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).

Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.

Karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozniuk a rendelet hatálya alá tartozóknak.

Háromnapos hosszú hétvégék:

Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első háromnapos hosszú hétvége.

2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24. pünkösdvasárnap, május 25. pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.

Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.

Ekkor lesznek ünnepnapok 2026-ban:

2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:

2026. január 1. Újév

2026. január 2. Pihenőnap

2026. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe

2026. április 3. Nagypéntek

2026. április 5. Húsvétvasárnap

2026. április 6. Húsvéthétfő

2026. május 1. A munka ünnepe

2026. május 24. Pünkösdvasárnap

2026. május 25. Pünkösdhétfő

2026. augusztus 20. Az államalapítás ünnepe

2026. augusztus 21. Pihenőnap

2026. október 23. Az 1956-os forradalom ünnepe

2026. november 1. Mindenszentek

2026. december 24. Pihenőnap

2026. december 25. Karácsony

2026. december 26. Karácsony másnapja

