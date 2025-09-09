Életveszélyessé vált a Balaton ékessége, az egészet elbontják: súlyos kártérítést fizetett a vállalkozó

A fonyódi Várhegyi kilátóról 2021-ben derült ki, hogy életveszélyes, ezért le kellett zárni a látogatók elől. A bontást egy kaposvári cég végzi harminc nap alatt. A városvezetés célja, hogy néhány éven belül új panorámapont épüljön a helyén – írja a Sonline.
Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, melyik cég végezheti el a fonyódi Várhegyi kilátó bontását. A pályázatra öt ajánlat érkezett, ezek közül kettőt érvénytelennek nyilvánított a testület, így három érvényes maradt. A testület végül egy kaposvári céget választott, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot – mondta Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere. A város vezetője hangsúlyozta, a munkaterület átadását szeptember 10-ére tűzték ki. –
Alpintechnikával, apránként, gondosan megtervezve fogják elbontani a szerkezetet. A faanyagot a korábbi kezelések miatt veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani
– emelte ki.
A bontás kizárólag a fa kilátót érinti, a mellette álló 40 méteres acéltorony megmarad. Új szerkezet legkorábban 2026–2027-ben épülhet, a város célja, hogy minél előbb új torony álljon a Várhegyen. A polgármester szerint
Fonyód turisztikai arculatában a kilátók mindig is központi szerepet játszottak,
a Sipos-hegyit például évente 15 ezer fizető vendég keresi fel.
A kilátók kiemelt szerepet töltenek be Fonyód életében. Úgy gondoljuk, hogy Fonyód egyik legnagyobb hívószava, a piac mellett a panoráma. Ezért építettük meg a Szaplonczay sétányt, és ezért tartjuk kulcsfontosságúnak a a panorámapontok fejlesztését
– fogalmazott.
A város a Várhegyen és a Sipos-hegyen tanösvények kialakítását is tervezi. A terület a turisták körében különösen kedvelt, sokan sétálnak az erdőkben a szezon idején. A kilátók és a természetjárás együtt adják Fonyód egyik legnagyobb vonzerejét. A Várhegyi kilátót 2011-ben építették közel 80 millió forintos pályázati forrásból, de kiderült, hogy a fa szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg.
A faanyag belülről pusztult, és a szakértők egyértelműen kimutatták, hogy a szerkezet életveszélyes, ezért kellett 2021-ben lezárni. Az önkormányzat bírósági úton járt el a kivitelezővel szemben, és 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítéltek meg a városnak.
Súlyos döntés született máshol is: lebontják Magyarország egyik legszebb kilátóját, tömegeket vonzott. Tíz évet sem bírt ki a torony, meglepő, miért lett életveszélyes.
A Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az évente mintegy 30 ezer látogatót fogadó építmény faanyaga az elmúlt években a folyamatos karbantartás ellenére súlyosan károsodott, balesetveszélyessé vált és a vizsgálatba bevont szakértők szerint javítása nem lehetséges – írja a Facebook-oldalán a Pilisi Parkerdő.
A köznyelvben „Jenga-toronyként” is emlegetett kilátót nemcsak a helyiek szerették.
Az elmúlt években azonban az építmény állapota gyors romlásnak indult. A tömör, ragasztott faanyagú faszerkezetet több gombafaj egyidejű támadása érte, amely ellen a hagyományos faanyagvédelmi módszerek nem bizonyultak hatékonynak.
