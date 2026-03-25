Megszokásaink és kudarckerülésünk nagyban befolyásolja pénzügyi döntéseinket – mit tehetnek a fintech cégek?
A mesterséges intelligencia (MI) korában a világ folyamatosan változik, újtások és innovációk tömkelege érkezik, ez alól nem kivétel pénzügyi szektor sem. De mégis, miért és hol akad el a fintech? Erre keresték a választ a Felelős Fintech, a Számlázz.hu és a PastPay kerekasztal-beszélgetésén. A kérdés aktuális, ugyanis a lakossági ügyfelek bátrabban nyúlnak a fintech megoldásokhoz, mint a vállalkozások.
Ennek kapcsán Ángyán Balázs, a Számlázz.hu, ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cégek többsége inkább a kudarckerülő, mint a hatékonyságjavító megoldást választja. Hozzátette, hogy ügyfeleik nagyjából 15 százaléka nyitott az innovációkra és keresi azt, a többiek inkább a megszokásokban, a komfortban bíznak.
Szászi Barnabás viselkedéskutató szerint a legtöbb ember a megszokások rabja, nem nagyon szeretnek változtatni a bevált dolgokon. Vannak alkalmak, amikor mégis nagyobb eséllyel teszik meg. Ilyenek például az újév, a lakóhelyváltás, a házasságkötés vagy egy gyerek születése.
Gauder Milán tech befektető szerint ezt a bankok is felismerték, ezért versenyeznek egymással az olyan termékeknél, mint babaváró kölcsön vagy épp az Otthon Start program, mivel ezek pont olyan fordulópontok az ember életében, amikor nyitottabb a bankváltásra, mint egyébként.
Fekete Emese, a Forbes főszerkesztő-helyttese kiemelte, hogy a magyar fogyasztók többsége nagyon költségérzékenynek érzi magát. Amikor bejön egy új díjtétel, akkor sokan felháborodnak emiatt, és megmozdulnak, megoldást keresnek. Ezzel egy időben azonban sokan képesek hosszú ideig benne maradni egy nem annyira hatékony konstrukcióban.
Már használjuk a fintech eszközöket, még ha nem is tudunk róla
Ángyán Balázs szerint a vállalati ügyfelek többsége a lehetőségekre lassan reagál, de ha kényszer van (határidő vagy szabályozás miatt), akkor a legtöbbjük gyorsan lép. Ugyanakkor az is fontos, hogy a lehetőség elérhető legyen. A fintech szolgáltók többsége innovációs kényszert érez magán, azonban fontos, hogy az innováció iránya ne távolodjon el a fogyasztó sokaság igényeitől, szükségleteitől.
Gauder Milán felhívta a figyelmet, hogy olyan megoldásokkal, mint a Simple, a Barion, a Google Pay vagy az Apple Pay, a magyar lakosság döntő többsége használ már valamilyen fintech eszközt, még ha nem is tud róla, hogy fintech eszközről van szó. Hozzátette, hogy a hagyományos cégek, bankok amiatt sem tudnak mindenben versenyre kelni a technológiai vagy épp fintech vállalatokkal, mivel meglévő percepcióink miatt nekik nehezen adjuk meg adatainkat és a különféle engedélyeket, miközben olyan helyeken, mint a Revolut, a Facebook, a Google vagy épp a ChatGPT, könnyen megadjuk, mivel lényegében mindenfélét feltöltünk, ezzel rengeteg adatot megadunk nekik magunkról.
Szász Barnabás szerint a mesterséges intelligenciával szemben a strukturált rettegés a jó stratégia, nem félni kell tőle, hanem megfontoltan használni, és ez nemcsak a pénzügyeinkre igaz.