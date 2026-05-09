Még kormány sincs, már pótköltségvetést jelentettek be: Ursula von der Leyennek imponálna Magyar Péter?
Az új kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy „új, felelős pótköltségvetést” terjeszt be az idei évre – ezt a bejelentést a pénzügyi tárca várományosa tette szombaton. Még kormány sincs, a részletek nyilván hiányoznak, az okokat találgatni lehet, azon felül, amit a politikus felhozott. Fejvesztett iramot kell diktálniuk, hogy teljesítsék Magyar Péter ígéretét a visszatartott EU-pénzek visszaszerzésére – és máris nehézségekbe futottak. Brüsszelt győzködnék egy vadonatúj, Orbán Viktor nélküli büdzsével?
Kármán András leendő pénzügyminiszter a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságíróknak nyilatkozott az MTI jelentése szerint.
Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.
Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani
– tett ígéretet.
Hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni. Háttérmagyarázat: pótköltségvetést alkotni drasztikus lépés, normál menetben a változtatások megoldhatók az eredeti költségvetés módosításával.
Pótköltségvetés: alapvetően két dolog lehet a háttérben
A részletek egyelőre hiányoznak. A motiváció alapvetően kétféle lehet:
- Az új kormány radikálisan és gyorsan vissza kívánja vonni elődje bizonyos intézkedéseit. Ezekkel kapcsolatban az áprilisi választáson győztes Tisza Párt azt ígérte, hogy ami jó belőlük, azt megtartják – egy pótköltségvetésből legalább részben kiderülhet, ugyanazt tartják-e jónak, mint a magyar háztartások.
- A másik lehetséges motiváció: olyan átrendezéseket kívánnak végrehajtani, amelyekkel meggyőznék Ursula von der Leyen Európai Bizottságát, hogy folyósítsa azokat a visszatartott eurómillárdokat, amelyeknek az utalási feltételeit augusztus 31-ig kell teljesíteni – tehát sürgős.
A két indok együtt is létezhet, a megfogalmazás módjából azonban (felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel), inkább arra lehet következtetni, hogy
főleg az utóbbiról, az EU-pénzek megszerzésének a feltételeiről, illetve a brüsszeli tárgyalópartnerek meggyőzésének szimbolikus útjáról lehet szó.
Az EU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze (RRF) Magyarország számára 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 3,9 milliárd euró hitelt (a GDP 5,3 százalékát) különített el. Eddig azonban mindössze 140 millió euró támogatást és 779 millió euró hitelt folyósítottak előfinanszírozásként.
A hitelrészről való lemondásra időközben igyekeztek rábeszélni Magyar Péteréket Brüsszelből. A támogatás is súlyos millárdokat tesz ki, és a pénz végleg elveszik, ha nem sikerül időben teljesíteni a feltételeket. Ezeket az összegeket az EU-adófizetők pénzének a védelmére hivatkozva tagadták meg az Orbán Viktor vezette Magyarországtól, ám ezeket az érdekeket mások ellen nem igazán védik meg az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint.
Darázscsípésként hatott a románokra a napokban a bejelentés, hogy hatalmas brüsszeli pénzt veszítettek el végleg. Az EU-pénzek visszaszerzése a Tisza Párt egyik fő választási ígérete volt, és az Európai Bizottság most világosan tisztázta: senki nem kap mentességet a nyári jogvesztő határidő alól. Fejvesztett előremenekülés kezdődik az új kormány alatt, és ha szélnek eresztik a hozzáértőket, búcsút mondhatunk az eurómilliárdoknak.
Fidesz: kivezettük Magyarországot a válságból – Tisza Párt: pótköltségvetés
A legutóbbi gazdasági adatokat elemezve a távozó miniszterelnök, Orbán Viktor pénteki interjújában azt szögezte le:
A most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból.
Ami konkrétan a költségvetést illeti, a pénteken közzétett adatok szerint április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka.
Ez soknak tűnhet, de a magyar költségvetésről tudni kell, hogy „fejnehéz”, a hiány az éve elején szokott minden évben gyorsabban halmozódni, aztán az év végére fordul a helyzet. Azt is tudni kell, hogy Magyarország ellen ugyan sok más EU-tagállamhoz hasonlóan túlzottdeficit-eljárást folytat Brüsszel, de a kiigazítási pályát elfogadták, és nem kényszerültünk megszorításokra, mint Románia és Szlovákia.
A magyar hiány messze alacsonyabb a lengyelnél is.
Sokan vontak párhuzamot a lengyel és a magyar politikai fordulat közt, de szerdán olyan jelentés érkezett, ami erősen el kell gondolkodtatnia őket. A költségvetés a lengyelek gyenge pontja, őket követni esztelenség volna: amit ők megúsznak, az nálunk katasztrófához vezetne.
Ami az egyéb mutatókat illeti, Magyar Péter a térség legalacsonyabb inflációját örökli, és hamarosan dönthet, akar-e drágább országot, mint Orbán Viktor. Erre akár a most bejelentett pótköltségvetés is alkalmat kínál, hiszen a kormányzati költségvetési intézkedések befolyásolják az inflációt.
A magyar gazdasági növekedés az év első negyedében lekörözte Európát, ez Orbán Viktor búcsúajándéka, a leendő magyar kormányfőnek azonban szembe kell néznie a németek hagyatékával, amely sötét felhőként borult a Fidesz-kormányzat utolsó évei fölé.
Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka közvetlenül a kormányváltás előtt. Az MNB széfjeiben már több mint 60 milliárd eurónyi tartalék található, ami nagyjából 24 ezermilliárd forintnak felel meg, és soha nem volt még ilyen magas szinten a magyar jegybank nemzetközi tartalékállománya. Magyar Péter kormánya példátlan pénzügyi pufferral veheti át az ország irányítását.