Még kormány sincs, már pótköltségvetést jelentettek be: Ursula von der Leyennek imponálna Magyar Péter?

Az új kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy „új, felelős pótköltségvetést” terjeszt be az idei évre – ezt a bejelentést a pénzügyi tárca várományosa tette szombaton. Még kormány sincs, a részletek nyilván hiányoznak, az okokat találgatni lehet, azon felül, amit a politikus felhozott. Fejvesztett iramot kell diktálniuk, hogy teljesítsék Magyar Péter ígéretét a visszatartott EU-pénzek visszaszerzésére – és máris nehézségekbe futottak. Brüsszelt győzködnék egy vadonatúj, Orbán Viktor nélküli büdzsével?

Kármán András leendő pénzügyminiszter a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságíróknak nyilatkozott az MTI jelentése szerint.

Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani

– tett ígéretet.

Hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni. Háttérmagyarázat: pótköltségvetést alkotni drasztikus lépés, normál menetben a változtatások megoldhatók az eredeti költségvetés módosításával.

Pótköltségvetés: alapvetően két dolog lehet a háttérben

A részletek egyelőre hiányoznak. A motiváció alapvetően kétféle lehet:

Az új kormány radikálisan és gyorsan vissza kívánja vonni elődje bizonyos intézkedéseit. Ezekkel kapcsolatban az áprilisi választáson győztes Tisza Párt azt ígérte, hogy ami jó belőlük, azt megtartják – egy pótköltségvetésből legalább részben kiderülhet, ugyanazt tartják-e jónak, mint a magyar háztartások. A másik lehetséges motiváció: olyan átrendezéseket kívánnak végrehajtani, amelyekkel meggyőznék Ursula von der Leyen Európai Bizottságát, hogy folyósítsa azokat a visszatartott eurómillárdokat, amelyeknek az utalási feltételeit augusztus 31-ig kell teljesíteni – tehát sürgős.

A két indok együtt is létezhet, a megfogalmazás módjából azonban (felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel), inkább arra lehet következtetni, hogy

főleg az utóbbiról, az EU-pénzek megszerzésének a feltételeiről, illetve a brüsszeli tárgyalópartnerek meggyőzésének szimbolikus útjáról lehet szó.

Az EU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze (RRF) Magyarország számára 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 3,9 milliárd euró hitelt (a GDP 5,3 százalékát) különített el. Eddig azonban mindössze 140 millió euró támogatást és 779 millió euró hitelt folyósítottak előfinanszírozásként.