Már spórolási trükköket ajánlanak a brit szurkolóknak, olyan brutális árak várják őket Budapesten
Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat mérkőzik meg. Így nem csoda, hogy a május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több tízezer szurkolót várnak a magyar fővárosba.
Brutális szállásárak lesznek Budapesten
Declan Rice, az Arsenal középpályása arra kérte a klub drukkereit, hogy minél többen utazzanak Budapestre, és a Puskás Arénában vagy a környékén szurkolják ki az Arsenal történetének első BL-győzelmét.
„Arra kérlek titeket, gyertek! Azt akarom, hogy sok, legalább 200 ezer Arsenal-szurkoló utazzon Budapestre, mert szükségünk van a buzdításotokra, energiátokra, különleges estére készülünk” – idézte a Blikk az angol válogatott játékost.
Az utazni készülő rajongóknak azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk – derül ki az Origo cikkéből.
Ami a repülőjegyek árát illeti, a Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.
a hagyományos légitársaságoknál 1500 font körül kapható a London–Budapest-retúrjegy a BL-döntő előtt, a Wizz Airnél ez a költség 779 font (362 ezer forint).
A Wizz Air igyekszik kielégíteni a megnövekedett keresletet: ennek érdekében május 29-én, pénteken nyolcra duplázza a London és Budapest közötti járatok számát, szombaton pedig hat gépet indít, de az EasyJet, a Turkish és a Qatar Airways is extra kapacitást jelentett be.
Ennél még jobban megnövekedtek a szállásdíjak: a hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak – írta meg korábban a Világgazdaság.
Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott május 30-án akár 18-szor magasabb árakat is kérnek.
„Nagyon sok pénzről van szó, pofátlanul magas árakat szabtak a szállásadók” – nyilatkozta Akhil Vyas, az Arsenal Supporters’ Trust szurkolói csoport képviselője a The Independentnek.
Az abszolúte csúcstartó minden bizonnyal az a félszoba, amelyet a VII. kerület Puskás Ferenc Stadionhoz közel eső részén kínálnak kiadásra 4 039 887 forintért.
A hirdetés szerint a 11 négyzetméteres, egyszemélyes ággyal felszerelt szoba egy panziótípusú szálláshelyen található, és csak egy személy elszállásolására kínálják. A butikszállodás félszoba díja május 29-re 178 680 forint. Ugyanez a félszoba június 20-ra 34 826 forint.
A Booking.com-on is találni igencsak magas áron hirdetett lakásokat a május 30-i éjszakára. A lista szerint május 8-án 18 449 585 forintért kínálnak a VII. kerület belső részén egyszobás apartmant, amivel messze kiemelkedik a többi versenyző közül. A második legdrágább az a kétszobás IX. kerületi ingatlan, amelyet 4 181 380 forintért kínálnak, szorosan mögötte pedig egy hasonló nagyságú VII. kerületi ingatlan áll 4 145 570 forinttal. A szurkolók körében közkedvelt hostelek közül a legolcsóbb 95 ezerért kínál ágyat, míg a legdrágább a belvárosban található, és 1 millió 800 ezer forint egy éjszakára. A legolcsóbb május 8-án elérhető ajánlatot május 30-ra két fő részére egy hotel kínálja 221 395 forintért a IX. kerületben.
25 ezer forint a legolcsóbb belépő
Ami a belépőket illeti, az Arsenal az UEFA-tól 16 824 jegyet kapott: ez a Puskás Aréna 61 400 fős befogadóképességének mintegy 27 százaléka. A jegyeket sorsolás útján osztják el, melynek során a szezonbérletesek előnyt élveznek.
Az árak a 70 eurós (mintegy 60 fontos) szurkolói kategóriától a legdrágább, 950 eurós jegyekig terjednek a BL-döntőre.
Az UEFA szigorúan tiltja a jegyek másodlagos platformokon történő viszonteladását, és figyelmeztet, hogy az ilyen úton vásárolt belépőket érvényteleníthetik. Ennek ellenére a feketepiacon már 4000 fontos kezdőáron is feltűntek jegyek.
Már spórolási trükköket is ajánlanak a briteknek
A híres angol utazási szakértő, Tom Hall szerint ugyanakkor léteznek olcsóbb megoldások. „Londonból fölösleges repülővel utazni Budapestre. Könnyebb inkább Bécsbe vagy Pozsonyba repülni, onnan pedig vonattal olcsóbban elérhető a magyar főváros, ráadásul érdemesebb azokban a városokban szállást foglalni, mivel ott kedvezőbbek a feltételek” – idézte a szakembert a Turizmus.com.