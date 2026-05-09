Merzet hátba döfte a szövetségese, most már elkezdhet félni: másik ország lesz az európai fellegvár – Trump gondoskodik róla

„Lengyelország kész további amerikai csapatokat fogadni annak érdekében, hogy megerősítse a NATO keleti szárnyát, és még jobb védelmet biztosítson Európának – jelentette ki szombaton a lengyel védelmi miniszter egy X posztban. – A lengyel–amerikai szövetség biztonságunk sarokköve” – tette hozzá. A bejegyzés néhány órával azután született, hogy Trump jelezte: az Egyesült Államok katonákat helyezhet át Lengyelországba.

Władysław Kosiniak-Kamysz reagált Trump üzenetére / Fotó: AFP

Trump nyíltan Nawrocki mögé állt, Varsó profitálhat a kapcsolatból

Trump a Fehér Házban tett nyilatkozatában méltatta Washington és Varsó kapcsolatát, valamint Karol Nawrocki lengyel elnököt, a nacionalista politikust, akit adminisztrációja támogatott a tavalyi elnökválasztáson.

Nagyszerű harcos, remek ember, nagyon kedvelem, így ez lehetséges – válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy Németországból kivont amerikai csapatokat Lengyelországba vagy más keleti szárnyon fekvő országba helyezné-e át.

Németország még mindig az amerikai hadsereg európai központja

Az amerikai elnök múlt héten közölte , hogy több mint ötezer fővel csökkentené az Egyesült Államok németországi katonai jelenlétét, ami tovább növelte az aggodalmakat a NATO esetleges megosztottsága miatt.

Németország jelenleg messze a legnagyobb amerikai katonai központ Európában: 2025 végén mintegy 36-40 ezer amerikai katona állomásozott az országban.

Az amerikai haderő egyik legfontosabb európai támaszpontja a Ramstein légibázis, ahol 1952 óta vannak jelen amerikai csapatok.

Az Egyesült Államok összesen körülbelül 68 ezer aktív szolgálatot teljesítő katonát tart Európában állandó jelleggel, 31 bázison és további katonai létesítményekben.

A második legnagyobb amerikai jelenlét Olaszországban található, ahol nagyjából 12-13 ezer katona szolgál, míg az Egyesült Királyságban több mint 10 ezer amerikai katona állomásozik.

Lengyelország ehhez képest hivatalosan csak néhány száz állandó amerikai katonát fogad, ugyanakkor rotációs rendszerben már most is körülbelül tízezer amerikai katona tartózkodik az országban.

Varsó egyre fontosabb szerepet kap a NATO-ban

Donald Tusk – Nawrocki politikai ellenfele – Trump németországi bejelentése után közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a transzatlanti NATO-szövetséget a széthullás veszélye fenyegeti, és minden tagállamot arra szólított fel, hogy fordítsák meg „ezt a katasztrofális tendenciát”.

Tusk visszafogottabban viszonyul Trump politikájához, ugyanakkor folyamatosan hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok Lengyelország kulcsfontosságú szövetségese.

Politikai szempontból különösen érdekes a helyzet, mert Tusk pártja ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, mint Friedrich Merz pártja, vagyis Varsó és Berlin formálisan ugyanahhoz az európai politikai szövetséghez tartozik, miközben az amerikai katonai jelenlétért egyre inkább egymással kényszerülnek versenyezni.

Lengyelország NATO keleti szárnyán elfoglalt helyzete fokozott regionális biztonsági kockázatoknak teszi ki az országot, különösen Oroszország ukrajnai inváziója és a fehéroroszországi katonai jelenlét miatt. Varsó ezért látványosan növeli katonai kiadásait: Lengyelország már a GDP közel 5 százalékát fordítja védelemre, ami a NATO egyik legmagasabb aránya. Andrzej Domanski ezen a héten kijelentette, hogy az ország pénzügyileg is felkészült további amerikai csapatok fogadására.