Nem üres kézzel érkezett Lázár János Miskolcra: újabb városban lesz tarifaközösség

Miskolcon is tarifaközösséget vezet be a kormány április elsejétől – ezt jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Borsod vármegyei székhelyen, Orbán Viktor miniszterelnök országjáró körútjának legújabb helyszínén.

Lázár szerint a döntés értelmében Miskolcon is elfogadják a Borsod vármegyei bérletet és fordítva.

Ezzel már a második vidéki városban lesz tarifaközösség Magyarországon.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, Debrecen önkormányzata, a MÁV Személyszállítási Zrt,, valamint a DKV Zrt. ezért 2025. december 16-án együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a DKV Zrt. elfogadja a Hajdú-Bihar vármegyére érvényes teljes árú vármegyebérletet, valamint a teljes árú országbérletet mindazon személyszállítási szolgáltatások igénybevételéhez – helyi autóbusz, trolibusz, villamos –, amelyekre a DKV Zrt. minden típusú havi bérlete érvényes.

Ugyanakkor a MÁV csoport szintén elfogadja a DKV Zrt. által kiadott bérleteit a Debrecen területén történő helyközi közösségi közlekedéshez – távolsági busz, vonat –, amelyekre a Hajdú-Bihar vármegyére érvényes vármegyebérlet, vagy az országbérlet érvényes.