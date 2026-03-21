Nem üres kézzel érkezett Lázár János Miskolcra: újabb városban lesz tarifaközösség

Lázár János építési és közlekedési miniszter Miskolcon bejelentette, hogy Debrecen után a borsodi vármegyei székhelyen is tarifaközösséget vezetnek be.
Járdi Roland
2026.03.21, 16:54
Frissítve: 2026.03.21, 17:06

Miskolcon is tarifaközösséget vezet be a kormány április elsejétől – ezt jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Borsod vármegyei székhelyen, Orbán Viktor miniszterelnök országjáró körútjának legújabb helyszínén.

Nem üres kézzel érkezett Lázár János Miskolcra: újabb városban lesz tarifaközösség / Fotó: Kocsis Zoltán

Lázár szerint a döntés értelmében Miskolcon is elfogadják a Borsod vármegyei bérletet és fordítva.

Ezzel már a második vidéki városban lesz tarifaközösség Magyarországon.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, Debrecen önkormányzata, a MÁV Személyszállítási Zrt,, valamint a DKV Zrt. ezért 2025. december 16-án együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a DKV Zrt. elfogadja a Hajdú-Bihar vármegyére érvényes teljes árú vármegyebérletet, valamint a teljes árú országbérletet mindazon személyszállítási szolgáltatások igénybevételéhez – helyi autóbusz, trolibusz, villamos –, amelyekre a DKV Zrt. minden típusú havi bérlete érvényes.

Ugyanakkor a MÁV csoport szintén elfogadja a DKV Zrt. által kiadott bérleteit a Debrecen területén történő helyközi közösségi közlekedéshez – távolsági busz, vonat –, amelyekre a Hajdú-Bihar vármegyére érvényes vármegyebérlet, vagy az országbérlet érvényes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
