Ezt már nem hiszi el a NAV: félmillió magyar elfelejtette az adókedvezményét, most videóban magyarázzák el, hogyan lehet utólag igényelni – ez a végső dátum

Sok adózó csak a bevallásnál szembesül azzal, hogy év közben nem érvényesítette valamelyik kedvezményét. A NAV szerint évente közel félmillióan mulasztják el a munkáltatói nyilatkozatot, emiatt pedig az szja-tervezetet ki kell egészíteni, ha valaki vissza akarja igényelni az összeget. Az adóhivatal egy rövid, videós útmutatóval segít.
2026.03.19, 07:08
Frissítve: 2026.03.19, 07:36

Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük. Ebben segít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kisfilmje.

NAV, Nemzeti Adó és Vámhivatal
A NAV egy rövid, videós útmutatóval segít érvényesíteni az adókedvezményt az szja-bevallásnál / Fotó: Székelyhidi Balázs

Már elérhetőek a tavalyi évben szerzett jövedelmeket tartalmazó szja-bevallási tervezetek. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Lényeges, hogy a tervezet csak a NAV rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így azoknak, akik tavaly elfelejtettek nyilatkozni munkáltatójuknak a nekik járó kedvezményről, vagy más okból nem érvényesítettek kedvezményt év közben, ahhoz, hogy megkapják a visszajáró adót, ki kell egészíteni a szükséges sorokkal a bevallásukat.

A NAV számos lehetséges adókedvezményre hívja fel a figyelmet az szja-bevallásban

A gyermekes szülők például a bevallásban igénybe vehetik a családi kedvezményt, és a négy- vagy többgyermekes anyáknak, októbertől pedig a háromgyermekes anyáknak teljes szja-mentesség jár. 

Kedvezményt kaphatnak a 30 év alatti anyák, a tartós betegséggel élők, illetve az első házasok is.

A NAV most közzétett videója a családi adókedvezmény utólagos, adóbevallásban igényelt érvényesítését mutatja be, így még egyszerűbb lehet az igénybevétel. A kiegészítéssel pedig nem érdemes megvárni a május 20-át, a bevallási határidő legvégét, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró összeget.

Az szja-bevallás kiegészítése alapesetben nem érinti a 25 év alattiakat, illetve a csecsemőgondozási, a gyermekgondozási vagy az örökbefogadói díjban részesülőket. Az ő kedvezményeiket ugyanis a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, és rögtön érvényesíti is a fizetésükben, ezért azt a tervezet is tartalmazza.

Szja-bevallás 2026: itt vannak a tervezetek, megcsinálta a NAV – most mindenki megnézheti, mennyi adót kell fizetnie

A NAV idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét. A dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. 

A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a 2025-ben megszerzett jövedelmekkel, amelyekről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
