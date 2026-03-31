Orbán Viktor: ezermilliárdos egyetemi fejlesztések után új kutatóközponttal erősít Magyarország – nem akárki adta hozzá a nevét

Mérföldkőhöz érkezett a magyar tudományos élet: ünnepélyes keretek között letették a Frontiers Campus alapkövét. Az eseményen Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus mellett Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A kormányfő elmondta, hogy Európa jelenlegi válságai közepette Magyarország nem visszafogja, hanem erősíti tudományos kapacitásait.
VG
2026.03.31, 11:19
Frissítve: 2026.03.31, 12:18

Új tudományos központ létrehozását jelentette be Orbán Viktor, amelynek célja, hogy a magyar kutatók itthon is világszínvonalú körülmények között dolgozhassanak. A miniszterelnök szerint az elmúlt évek több száz milliárdos fejlesztéseire építve akár több ezer tehetséges fiatal számára nyílhat új pálya.

Karnok Csaba Orbán Krausz
Orbán Viktor és Krausz Ferenc / Fotó: Karnok Csaba / MTI

„Most kell egyetemet és kutatóközpontot alapítani”

Orbán Viktor a Frontiers Campus alapkőletételén arról beszélt, hogy Európa jelenlegi válságai közepette Magyarország nem visszafogja, hanem erősíti tudományos kapacitásait, és új kutatóközpontot hoz létre.

A beruházás célja, hogy megszüntesse azt a régóta fennálló problémát, miszerint a magyar kutatóknak nemzetközi karrier érdekében el kell hagyniuk az országot, mivel a csúcstechnológiai feltételek eddig hiányoztak.

Ezermilliárdos fejlesztésekre épül az új központ

A miniszterelnök kiemelte: az elmúlt évtizedben az egyetemi infrastruktúra fejlesztésére közel 1000 milliárd forintot fordítottak. Emellett:

  • nemzetközi kutatási együttműködéseket támogató programok indultak,
  • megkezdődött a magyar kutatási hálózat megújítása
  • és létrejött az új kutatóközpontot szervező alapítvány is.

A projekt mögött a kormány és a tudományos szféra együttműködése áll: a szakmai koncepciót a kutatók adják, míg az állam biztosítja a finanszírozási és intézményi hátteret.

Több tízezer fiatalhoz juthat el a program Orbán Viktor szerint

A tervek szerint az új központ nem egyetlen helyszínre koncentrálódik: országos hálózat jöhet létre, amely több tucat helyszínen biztosít hozzáférést a kutatási infrastruktúrához.

Ez akár 15 ezer tehetséges magyar fiatal számára jelenthet lehetőséget arra, hogy világszínvonalú környezetben dolgozzon, anélkül hogy külföldre kényszerülne.

Orbán Viktor szerint egy ország hosszú távú ereje a tudásalapú gazdaságon múlik, ezért a tudományos kapacitások fejlesztése stratégiai kérdés. A miniszterelnök hangsúlyozta:

a tudományos teljesítmény mellett a „józan politikai ész” is szükséges, vagyis a fejlesztéseket nemzeti érdekek mentén kell irányítani.

Energia és biztonság továbbra is kulcskérdés

A beszédben kitért arra is, hogy Magyarországnak a jövőben is biztosítania kell az energiaellátását, miközben

  • ki kell maradnia a háborús konfliktusokból
  • és kezelnie kell a migrációs nyomást.

A miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi környezetben csak azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek képesek saját érdekeiket követni, és nem szorulnak mások döntéseire.

Központi szerep a jövő orvosi megoldásainak fejlesztésében

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, a Frontiers Foundation kezdeményezője az alapkőletétel előtt elmondta, hogy szerint a Frontiers Campus létrehozása új dimenziót nyithat a kutatás és az oktatás területén, mivel a modern infrastruktúra és az innovációs környezet egyszerre segíti a tudományos fejlődést és a tudásmegosztást.  A kezdeményezés célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen

  • kutatók
  • és orvosok

között, miközben a jövő orvosi megoldásainak egyik meghatározó központjává válhat. Emellett kiemelt szerepet kap a fiatal tehetségek támogatása:

a projekt hosszú távon a következő generációk fejlődését szolgálja, és olyan közösségi alapú tudományos ökoszisztémát épít, amely erősíti az együttműködést és a szakmai előrelépést.

