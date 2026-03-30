Riadót fújt Orbán Viktor: döbbenetes terhet rakna a magyarokra a Tisza energiaterve

„Új nap, új botrányos lelepleződés, egy Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra a dokumentumra, amelyről a Világgazdaság is írt. Hétfő reggel Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi -vezetője a Facebookon tette közzé a Tisza Párt energiatervét, amely több súlyos megállapítást is tartalmaz.

„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek… Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom” – fogalmazott Csercsa Balázs. A nyilvánosságra hozott írás bírálja a jelenlegi rendszert, amelyet a szerzők szerint túlzott állami beavatkozás jellemez. A hatósági árak és a rezsicsökkentés a tervezet szerint torzítják a piacot, megszüntetik az energiatakarékossági ösztönzőket, és hosszú távon fenntarthatatlanná teszik az ellátást, így ennek megfelelően az egyik első lépés a védett árak kivezetése lenne mind az üzemanyagok, mind a lakossági áram- és gázdíjak esetében.

A miniszterelnök úgy reagált, ami „a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó”.

– mondta kormányfő. Szerinte Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre. Ez a terv tönkretenné a magyar családokat. „A jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan. A Fidesz a biztos választás” – tette hozzá.

Nem először derül ki, hogy megszorításokra készül a Tisza

Nem ez az első eset, hogy olyan dokumentum szivárog ki a Tisza Párt környékéről, amely a párt eddig eltitkol terveit tartalmazza. Tavaly augusztusban az Index szellőztette meg, hogy háromsávos szja-rendszert vezetnének be a párt tervei szerint, aminek keretében már 416 ezer forinttól 22 százalékos adó sújtaná a kereseteket, majd egy tovább felső adókulccsal a magasabb jövedelműeket is megsarcolnák. Bár a dokumentum létezését a párt tagadta, több mint beszédes volt, hogy a Tisza környékén dolgozó szakértők rendre a jelenlegi adórendszer teljes átalakítása mellett érveltek.