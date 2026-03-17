Deviza
EUR/HUF388,5 -0,54% USD/HUF336,59 -0,94% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF428,82 -0,51% PLN/HUF91,21 -0,47% RON/HUF76,28 -0,53% CZK/HUF15,9 -0,48% EUR/HUF388,5 -0,54% USD/HUF336,59 -0,94% GBP/HUF449,64 -0,58% CHF/HUF428,82 -0,51% PLN/HUF91,21 -0,47% RON/HUF76,28 -0,53% CZK/HUF15,9 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83% BUX122 537,07 +1,45% MTELEKOM2 050 +0,49% MOL3 810 +1,17% OTP36 370 +2,91% RICHTER11 840 -0,34% OPUS499 -1,77% ANY7 280 -0,27% AUTOWALLIS153 -1,29% WABERERS4 840 -1,22% BUMIX9 366,17 -0,55% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 601,52 +1,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hulladékfelszámolás
innováció
útépítés

Műanyaghulladékból épült új út Tatán

Hazánkban évente mintegy kétmillió tonna nem hasznosítható hulladék keletkezik. Ez másodlagos felhasználásra és energetikai hasznosításra sem alkalmas, így többnyire a lerakókba kerül. Egy új technológia segítségével azonban most lehetővé vált ennek a hulladékfrakciónak az újbóli hasznosítása. Így mintegy száz tonna hulladék felhasználásával százméteres útszakasz épülhetett meg Tatán.
VG
2026.03.17, 17:45
Frissítve: 2026.03.17, 18:09

Kísérleti útszakasz épült a 8119-es főúton többszörösen újrahasznosítható alappal, műanyaghulladék felhasználásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Colas és a Makrópa Kft. összefogásával. A tesztút építésénél az útalaphoz kb. 100 tonna műanyaghulladékot használtak fel.

Mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán (illusztráció) Fotó: 123RF
Mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán  (illusztráció) / Fotó: 123RF

Út építése: új esélyt kaptak a nem hasznosítható hulladékok

Az útburkolathoz felhasznált, más módon nem hasznosítható hulladékok között megtalálhatók egyebek mellett: a kompozit vagy festett műanyagok (például fényezett lökhárítók), a hőre keményedő műanyagok vagy az égésgátlóval adalékolt műanyagok, amelyeket elektromos eszközök  burkolataként alkalmaznak – mondta el a Magyar Építőknek Bus Károly, a WLC-technológia (waste light concrete) szabadalom tulajdonosa. 

Jó hír, hogy az új módszerrel a legtöbb hulladéktípusból gyártható beton. 

A lehetséges keverékek összetétele rendkívül változatos: könnyű és nehéz műanyagok, elektronikai-ipari eredetű hulladékok, csomagoló- és szigetelőanyagok, valamint fa, falevél, cigarettacsikk, üveg és autógumi is szerepel az összetevők között. Ez pedig kreatív megoldást kínál a hulladékok végfelhasználására fal, építőelem, aljzatbeton vagy útalap formájában. Ráadásul a hulladékanyagok előkészítése nem igényel jelentős többletmunkát. Lényeges viszont, hogy az útalaphoz használt darálékba nem kerülhet be alumíniumpor vagy olajosanyag-tartalmú hulladék.

Alább a 8119-es főút kísérleti útszakaszának építésén készült fotók:

A WLC-technológia elterjesztésének egyik fontos állomása a Tata közelében lévő 8119-es főút: itt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai és anyagi hozzájárulásával az 55, 820–55, 970 kilométerszelvények között egy 100 méter hosszú kísérleti szakasz létesült, amelyhez további 50 méteres kontroll- és referenciaszakasz is kapcsolódik. A kísérleti út 100 méteres szakaszába 160 köbméter ÖkoCKT került bele, ami 130-150 tonna kavics-sóder kiváltását jelentheti. A technológia értékelése nem ér véget a kísérleti út átadásával, évente végeznek majd vizsgálatokat, hogy lássák, a WLC-alap hosszú távon hogyan viselkedik a forgalmi és környezeti hatások alatt.

Amennyiben a technológia beválik, az hatalmas áttörést jelentene, hiszen a hulladékfelhasználás mellett a szén-dioxid-kibocsátás is csökkenthető lenne, azzal, hogy kisebb a bányászati, a hulladéklerakási, valamit a szállítmányozási terhelés is – írta cikkében az Origo.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu