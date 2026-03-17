Műanyaghulladékból épült új út Tatán

Kísérleti útszakasz épült a 8119-es főúton többszörösen újrahasznosítható alappal, műanyaghulladék felhasználásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Colas és a Makrópa Kft. összefogásával. A tesztút építésénél az útalaphoz kb. 100 tonna műanyaghulladékot használtak fel.

Mintegy 100 tonna hulladék felhasználásával egy 100 méteres útszakasz épülhetett meg Tatán

Út építése: új esélyt kaptak a nem hasznosítható hulladékok

Az útburkolathoz felhasznált, más módon nem hasznosítható hulladékok között megtalálhatók egyebek mellett: a kompozit vagy festett műanyagok (például fényezett lökhárítók), a hőre keményedő műanyagok vagy az égésgátlóval adalékolt műanyagok, amelyeket elektromos eszközök burkolataként alkalmaznak – mondta el a Magyar Építőknek Bus Károly, a WLC-technológia (waste light concrete) szabadalom tulajdonosa.

Jó hír, hogy az új módszerrel a legtöbb hulladéktípusból gyártható beton.

A lehetséges keverékek összetétele rendkívül változatos: könnyű és nehéz műanyagok, elektronikai-ipari eredetű hulladékok, csomagoló- és szigetelőanyagok, valamint fa, falevél, cigarettacsikk, üveg és autógumi is szerepel az összetevők között. Ez pedig kreatív megoldást kínál a hulladékok végfelhasználására fal, építőelem, aljzatbeton vagy útalap formájában. Ráadásul a hulladékanyagok előkészítése nem igényel jelentős többletmunkát. Lényeges viszont, hogy az útalaphoz használt darálékba nem kerülhet be alumíniumpor vagy olajosanyag-tartalmú hulladék.

A WLC-technológia elterjesztésének egyik fontos állomása a Tata közelében lévő 8119-es főút: itt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai és anyagi hozzájárulásával az 55, 820–55, 970 kilométerszelvények között egy 100 méter hosszú kísérleti szakasz létesült, amelyhez további 50 méteres kontroll- és referenciaszakasz is kapcsolódik. A kísérleti út 100 méteres szakaszába 160 köbméter ÖkoCKT került bele, ami 130-150 tonna kavics-sóder kiváltását jelentheti. A technológia értékelése nem ér véget a kísérleti út átadásával, évente végeznek majd vizsgálatokat, hogy lássák, a WLC-alap hosszú távon hogyan viselkedik a forgalmi és környezeti hatások alatt.