Ezek a dunántúli fürdők verhetetlen árakkal várják a nyugdíjasokat

A legtöbb magyarországi termálfürdő egész évben kínál kisebb-nagyobb árengedményeket a nyugdíjas korosztály számára, ugyanakkor akadnak olyan helyek is, ahol különösen kedvezményes áron válthatnak napi jegyeket a szépkorúak. A Termál Online összegyűjtött jó párat a verhetetlen árú dunántúli fürdők közül, ahová érdemes ellátogatni egy kis felüdülésre az időseknek.

Fürdők, ahol már 1300 és 2700 forint közötti áron is elérhetők a nyugdíjasjegyek

A Mesteri Gyógyfürdő kínálja az egyik legkedvezőbb nyugdíjasjegyet. Hétfőtől péntekig a napijegy ára 1500 forint, míg hétvégén ugyanez 2500 forintba kerül a Vas megye keleti részén található Mesteriben.

A Dunaföldvári Gyógyfürdőben a hét minden napján mindössze 1900 forint a nyugdíjasbelépő.

A Nagyatádi Gyógyfürdőben 2200 forintért kínálják a nyugdíjasnapijegyet.

A kaposvári Virágfürdő gyógyfürdőrészlegén 2100 forint a nyugdíjasnapijegy ára. Emellett 15 órától délutáni belépő is váltható mindössze 1750 forintért. További előny, hogy Kaposvári Kártyával még ebből az árból is 20 százalék kedvezményt biztosítanak.

A celldömölki Vulkánfürdőben a júniusig tartó előszezon idején hétköznapokon 1300 forintért váltható nyugdíjasbelépő, míg a hétvégén ugyanez 1950 forintba kerül. A celldömölki lakosoknak további kedvezmény is jár: 16 óra után a felnőtt- és nyugdíjasbelépő is egyaránt 1000 forintért érhető el.

A Marcali Gyógyfürdőben a nyugdíjasnapijegy 2100 forintba kerül, a szenior vendégek számára délutáni belépőt is kínálnak 1600 forintos áron.

A Balatonhoz közeli Ciszta Fürdőben 2700 forintért lehet fürdőzniük a nyugdíjasoknak.

A gyógyvizes fürdők közül több rendszeresen meghirdet különféle kedvezményeket, különösen a jelenlegi, szezonon kívüli hónapokban. Áprilisban több hazai termálfürdő is látványos árengedményekkel próbálja élénkíteni a vendégforgalmat. Ezen termálfürdő-akciók keretében a nyugdíjasok, diákok, családok és az 50 év felettiek is jelentős kedvezményekhez juthatnak, akár heti rendszerességgel. Az erről szóló gyűjtést az Origo oldalára kattintva olvashatja.