Újra felvirrad az arany napja, iszonyatos drágulás jöhet, a svájciak már zsákolják
Az Union Bancaire Privée ismét aranyat vásárol, miután az iráni háború keltette feszültségek miatti piaci visszaesés idején jelentősen csökkentette kitettségét – írta a Bloomberg.
A svájci privátbank fokozatosan növeli az arany arányát az ügyfelek diszkrecionális portfólióiban, miután azt korábban mintegy
- 10 százalékról
- 3 százalékra
csökkentette. A nemesfém árfolyama a konfliktus kezdete óta esett, amit részben a kamatemelési várakozások, részben pedig a likviditási szűkülés okozott: a befektetők más piacokon elszenvedett veszteségeik fedezésére aranyat adtak el.
Paras Gupta, a bank ázsiai diszkrecionális portfóliókezelésért felelős vezetője szerint már megkezdték az aranyportfóliók újjáépítését, miután az „egyoldalú pozíciók” kényszerű leépítése lezajlott. Úgy látja, az intézményi és lakossági befektetők aranykitettsége mostanra kiegyensúlyozottabbá vált.
A bank tavaly mintegy 184,5 milliárd svájci franknyi ügyfélvagyont kezelt.
Újra növekvő aranykitettség
A pénzintézet jelenleg körülbelül 6 százalékos arányra építette vissza aranybefektetéseit, főként fizikai arannyal fedezett tőzsdén kereskedett alapokon (ETF-eken) keresztül. Gupta szerint azonban ez még nem a végállapot: a bank további növelést tervez.
Előrejelzésük szerint az arany ára az év végére akár 6000 dollárig is emelkedhet unciánként. Ezt több strukturális tényező támasztja alá:
a jegybanki vásárlások, a költségvetési hiányok miatti aggodalmak, valamint a geopolitikai feszültségek tartós fennmaradása.
Az arany ára hétfőn ismét csökkent, miután az amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak áttörést, és az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros blokádját helyezte kilátásba. A nemesfém azóta mintegy 10 százalékot veszített értékéből, hogy a konfliktus kiéleződött.
Gupta szerint rövid távon az inflációs kockázatok erősödése – különösen az energiaárak emelkedése miatt – nyomást gyakorolhat az aranyra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bank makrogazdasági várakozásai jelenleg nem jeleznek recessziót.
Más bankok is optimisták
A svájci bank álláspontja nem egyedi: több nagy nemzetközi pénzintézet is kitart az arany hosszabb távú felértékelődése mellett.
Az ANZ Banking Group és a Goldman Sachs szintén további árfolyam-emelkedést prognosztizál.
A közelmúltban már megjelentek a „mélyponti vásárlók” is: az aranyfedezetű ETF-ek globális állománya áprilisban mintegy 20 tonnával nőtt, miután márciusban öt éve nem látott kiáramlás történt.
Gupta ugyanakkor figyelmeztetett: további jelentős vásárlásokhoz nagyobb bizonyosságra lenne szükség a geopolitikai folyamatok alakulását illetően. Mint fogalmazott, a hét végi események inkább csak erősítették a bizonytalanságot, mintsem csökkentették volna.
