Gond van 600 ezer autóssal Magyarországon – ennek csúnya vége lehet, de van egy kiút

600 ezer autós még adós maradt a gépjárműadóval. A NAV felhívta a figyelmet, hogyan pótolhatják ezt a hiányosságot.
VG/MTI
2026.04.23, 08:08
Frissítve: 2026.04.23, 09:32

Több mint 3,5 millió autóstól várta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket – jelentette be csütörtöki közleményében az adóhatóság.

Közölte a NAV, hogy 600 ezer autós még adós maradt a gépjárműadóval

Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a hivatal.

A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül is közvetlenül rendezhető az adó.

Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni, személygépkocsi esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal.

Magyarországon a személyautók száma körülbelül 4,2 millió és 4,37 millió darab között lehet. Ha a haszongépjárművekkel együtt nézzük, akkor összesen 5,34 millió felett van a gépjárművek száma hazánkban.

Több lehetősége is van annak, aki még nem fizetett

Arra is kitértek, hogy fizetési nehézség esetén automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások pedig egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól.

A befizetési határidő a fő szabály szerint április 15., de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön tájékoztató oldal tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben.

Gépjárműadó-mentességet osztogatott a NAV 2026-ra: most pontosan leírták, hogyan lehet igényelni

Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha mentességüket időben jelzik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) online nyilatkozva. A NAV erről a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. A tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentesség lehetőségére és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni. 

Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre.

  • Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben.
  • Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
