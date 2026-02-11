Gépjárműadó-mentességet osztogat a NAV 2026-ra: most pontosan leírták, hogyan lehet igényelni – közeleg az utolsó határidő
Egyes szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót, elég, ha mentességüket időben jelzik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) online nyilatkozva. A NAV erről a jogosultakat már tavaly decemberben értesítette. A tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentesség lehetőségére és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni – mutatott rá szerdai közleményében az adóhatóság.
Az egyesületek, alapítványok és köztestületek mentesülhetnek a gépjárműadó-fizetési kötelezettség alól a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjárművekre.
- Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben.
- Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben.
Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.
Az adómentesség, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-nak a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítás szükséges.
Annak a szervezetnek, amelyik nem jelenti be időben a mentességet, a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie.
És bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés.
Szja-bevallás 2026: figyelmeztetést küldött ki a NAV, már ma letelik egy fontos határidő – a tervezetek dátuma is megvan
A NAV idén 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amely március 15-től lesznek elérhető. Február 2. fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de öt évig meg kell őrizni őket.
A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.