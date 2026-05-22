Globális minimumadó: itt az első bevallás határideje, figyelmeztetést adott ki a NAV – nekik kell fizetniük

A globális minimumadó első elszámoló bevallását a naptári éves adózóknak az év közepéig kell benyújtaniuk az adóhatósághoz. A NAV a globális minimumadó befizetéséhez való felkészüléshez közzétette a kibővített a vonatkozó űrlap tervezetét és a kitöltést segítő dokumentumokat.
2026.05.22, 07:19
Frissítve: 2026.05.22, 08:00

A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az érintetteket segítve most honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges kibővített űrlap tervezetét – közölte az adóhatóság pénteken.

A globális minimumadó első elszámoló bevallását a naptári éves adózóknak az év közepéig kell benyújtaniuk az adóhatósághoz.
A globális minimumadó első elszámoló bevallását a naptári éves adózóknak az év közepéig kell benyújtaniuk az adóhatósághoz / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A globális minimumadószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos elszámoló adóbevallással kapcsolatban a 2024-es, első adóév átmeneti évnek tekintendő. Ezért az adóbevallást a megszokottól eltérően az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz. Ez a határidő naptári éves adózók esetén 2026. június 30.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több módon is segíti az adózók felkészülését. Honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, az elszámoló bevallási részekkel bővített, 24GLBADO jelű űrlap tervezetét. Ezzel egy időben egy, az ügyintézést segítő tájékoztatót is közzétett a honlapján.

A nyomtatvány kitöltését segíti a szintén a honlapon elérhető kitöltési útmutató, valamint az XML előkészítését segítő dokumentum is. A bevallást továbbra is az ONYA-felületen lehet beküldeni. A bővített űrlap kialakításakor a NAV figyelembe vette a DAC9-globális minimumadóról szóló adatszolgáltatás tartalmát is.

A globális minimumadó

2024 januárjában lépett hatályba a globális minimumadót szabályozó uniós irányelv. Bevezetésének célja az volt, hogy minden 750 millió eurós árbevétel fölötti vállalatcsoport tényleges adóterhe elérje a 15 százalékot. A cégek adóilletősége napjainkban már nemzetközi szinten is könnyen változtatható, így az egyes országok adócsökkentésekkel próbálták magukhoz vonzani a vállalkozásokat. A jövedelmet jellemzően az alacsonyabb adókulcsú országokba csoportosították át, így a társaságiadó-kulcs világszerte jelentősen csökkent. Egyes országok emiatt nagy összegű adóbevételektől estek el.  

Az új rendszer szerint, ha a vállalkozás tényleges adómértéke nem éri el a 15 százalékot, akkor meg kell megfizetnie a különbözetet. Ez a kiegészítő összeg (angolul top-up tax) a globális minimumadó. A minimumadó mintegy két-háromezer magyar vállalatot érint; olyan cégeket, melyek a szabályozásban meghatározott mértékű árbevételt elérő vállalatcsoport tagjai.  

