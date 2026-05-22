Fúrt kutak bejelentése: súlyos félreértés terjedt el, nem akkor kell engedélyt kérni, mint mondták – a szakértő tisztázta a helyzetet

Több mint két éve él a szabály, a többség még sincs tisztában vele. A szakértő most összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a fúrt kutakról.
VG
2026.05.22, 08:01
Frissítve: 2026.05.22, 08:34

Komoly szakmai reakció érkezett a fúrt kutak és a vízbázisvédelem kapcsán a Delmagyar Csongrád-Csanád vármegyei hírportálhoz. A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint sokan nincsenek tisztában a pontos szabályokkal, rosszul tudják, mikor kell engedélyt kérni vagy bejelentést tenni.

Sok helyen létesítenek fúrt kutakat, de a többség nem ismeri az idevágó szabályozást / Fotó: Pixabay

Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke kiemelte, hogy a hazai szabályozás rendkívül bonyolult, emiatt különösen fontos lenne pontosan tájékoztatni az embereket. A szakember hangsúlyozta, hogy a szabályok nem most léptek életbe, hanem már 2024. január 1. óta érvényesek.

Az egyik legfontosabb állítás, hogy nem az 50 méter a döntő határ a háztartási kutak esetében, hanem az úgynevezett első vízzáró réteg helyzete. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor lehet legfeljebb 50 méter mély kutat engedély nélkül vagy egyszerűbb szabályokkal létesíteni.

A szakember szerint sokan rosszul tudják azt is, hová kell fordulniuk. A bejelentéseket ugyanis már nem a települési jegyzőkhöz kell beadni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz. A megyei lapnak küldött levelében kitért arra is, hogy a 2024 előtt már meglévő, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs semmilyen utólagos teendő. Azok azonban, amelyek mélyebbek vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek.

A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint a szabályozás értelmezésében nagy segítséget jelenthet az országos vízkészletvédelmi térkép, amely megmutatja a kockázatos területeket és az első vízzáró réteg mélységét is. Az ügy azért különösen fontos, mert a Homokhátságon és Csongrád-Csanád vármegyében rengeteg háztartás használ saját kutat locsolásra vagy egyéb vízigények kielégítésére. Egy félreértett szabály pedig kellemetlenségeket okozhat, vagy akár bírság megfizetésével járhat.

Fúrt kutak Magyarországon: nem akárki mondta ki, az összesre állami szenzort rakhatnak – el kell kezdeni mérni a vízfelhasználást, különben nagy baj lesz

A vízkészletek védelmére, a vízvisszatartás, valamint a Tisza víztéremelésének szükségességére hívta fel a figyelmet az aszály és a vízgazdálkodási problémák kezelése, illetve a következő generációk ivóvízkészletének biztosítása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének igazgatója Áder János volt államfő Kék bolygó című podcastjének hétfőn közzétett legújabb adásában.

Bíró Tibor egyetemi tanár a YouTube videómegosztó portálon és már a TikTokon is megjelenő műsorban különösen aggasztónak nevezte, hogy az egymást váltó kisebb-nagyobb aszályos időszakok miatt 2017 óta folyamatos mínuszban, leürülésben vagyunk, és a tél is többször csapadékszegény volt, így tavasszal sem megfelelő starttal indult a vegetációs időszak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
