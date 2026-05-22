Deviza
EUR/HUF359,32 +0,04% USD/HUF309,5 +0,09% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,65 -0,07% RON/HUF68,46 -0,09% CZK/HUF14,8 +0,02% EUR/HUF359,32 +0,04% USD/HUF309,5 +0,09% GBP/HUF415,45 +0,04% CHF/HUF393,39 +0,08% PLN/HUF84,65 -0,07% RON/HUF68,46 -0,09% CZK/HUF14,8 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megújuló energia
áram
vízfelszín
fenntartatóság
napelem
villamosenergia
napenergia
napelempark

Bebizonyították: máshogy kell használni a napelemeket, így jóval több áramot termelnek – ez a trükk

Nemcsak helyet takaríthatnak meg és mérsékelhetik a párolgást a vízfelszínre telepített napelemek, hanem hatékonyabban is termelhetnek áramot, mint szárazföldi társaik. A tengeri úszó napelemparkok élettartamuk alatt hatodával több villamos energiát állíthatnak elő, mivel a víz hűti a paneleket, így ezek a rendszerek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében is nagyobb szerepet kaphatnak.
VG
2026.05.22, 07:59
Frissítve: 2026.05.22, 08:30

A víz felszínére telepített napelemek nemcsak helytakarékosabbak lehetnek a szárazföldi rendszereknél, hanem hatékonyabban is termelhetnek áramot. Tajvani kutatók szerint a tengeri úszó napelemparkok élettartamuk alatt mintegy 12 százalékkal több villamos energiát állíthatnak elő, mint az azonos teljesítményű szárazföldi rendszerek, miközben a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében is nagyobb szerepet játszhatnak – derül ki a Hvg.hu cikkéből.

napenergia, napelem
 A tengeri úszó napelemparkok élettartamuk alatt hatodával több villamos energiát állíthatnak elő / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

A víz felszínére telepített napelemek egyre ígéretesebb megoldásnak tűnnek a megújulóenergia-termelésben. Az ilyen rendszerek egyik nagy előnye, hogy nem vesznek el újabb területeket a termőföldekből, emellett mérsékelhetik a víz párolgását is, mivel a közvetlen napsugárzás nem a vízfelszínt, hanem a paneleket éri.

Tajvani kutatók most egy újabb fontos előnyre hívták fel a figyelmet: vizsgálataik szerint a

tenger felszínére telepített napelemek hatékonyabban termelhetnek elektromos áramot, mint szárazföldi társaik. Ennek oka, hogy a víz hűti a paneleket, a napelemek teljesítménye pedig magas hőmérsékleten romlik.

A Tajpeji Nemzeti Műszaki Egyetem kutatói a Journal of Renewable and Sustainable Energy című tudományos lapban megjelent tanulmányukban azt írták, hogy a tengeri úszó fotovoltaikus rendszerek élettartamuk alatt körülbelül 12 százalékkal több áramot termeltek, mint a hagyományos, szárazföldre telepített napelemparkok azonos körülmények között.

A kutatók szerint ez nemcsak az energiatermelés szempontjából előnyös, hanem a klímavédelmi célok elérésében is. 

A tengeri napelemfarmok nagyobb energiatermelése miatt hatékonyabban járulhatnak hozzá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Az összehasonlíthatóság érdekében a kutatók a szárazföldi és a tengeri rendszereket egyaránt 100 megawattpeak csúcsteljesítményre normalizálták. (A megawattpeak [MWp]  a napelemek és naperőművek névleges csúcsteljesítményének megjelölésére szolgál.) Ez a módszer lehetővé tette, hogy a szakemberek a méretbeli különbségek torzító hatása nélkül vessék össze az energiahozamot, a hatékonyságot és a környezeti hatásokat. Az eredmények alapján arra jutottak, hogy ahol erre lehetőség van, érdemes lehet vízi napelemrendszereket telepíteni. Ezek ugyanis egyszerre kímélhetik a szárazföldi területeket, csökkenthetik a párolgást, és nagyobb hatásfokkal termelhetnek villamos energiát.

A kérdés különösen fontos a klímacélok szempontjából. A párizsi klímamegállapodás értelmében 2030-ra 45 százalékkal kellene csökkenteni a globális kibocsátást ahhoz, hogy a világ 2050-re elérhesse a nettó nulla szintet. A tengeri úszó napelemparkok ebben a folyamatban a kutatók szerint fontosabb szerepet kaphatnak a jövőben.

Kína szállítja a megoldást az olajválságra a napelemekkel

Áprilisban a kínai napelemexport 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és elérte a 3,12 milliárd dollárt. Tekintve a technológia gyors fejlődését és az árak csökkenését, ez kapacitás szempontjából még nagyobb növekedést is eredményezhet – számolt be lapunk a Reuters alapján.

Kína 1,34 milliárd napelemet indított útnak áprilisban, ami azonban visszaesés a márciusi 1,71 milliárd napelemhez képest. A márciusi számokat a Reuters összefoglalója szerint nemcsak az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság hajtotta, hanem a szállítások felpörgetése április elseje előtt, ugyanis akkor járt le az exportot támogató adó-visszatérítési program. Az áprilisi export így is 1,16 millió tonnát tett ki, szemben a márciusi 1,76 millió tonnával. A kínai kivitel legnagyobb része Délkelet-Ázsiában és Afrikában talált gazdára. 

Mindez azt is jelzi, hogy a megújuló energia már rég nem a fejlett országok luxusa, hanem egyre inkább a leggyorsabban telepíthető és legolcsóbb energiaforrás, amely felállítása után évtizedekre képes biztosítani az áramtermelést geopolitikai kockázatok nélkül.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
577 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu