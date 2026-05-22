Mindenki Ursula von der Leyentől fog rettegni, ha ezt megvalósítja – kő kövön nem marad Brüsszelben, főleg ami alatt pénz van

Már Ursula von der Leyen második elnöki ciklusának nyitó szakaszában, a hétéves EU-költségvetés beterjesztésekor lehetett sejteni, hogy a pénzügyekben soha nem látott központosítás következik. Ennek legtekintélyesebb ellenzője, Orbán Viktor az áprilisi választásokkal távozott az uniós porondról, és a Politico értesülése szerint a hatalomösszpontosítás most új állomásához ér. Az elnök az ellenkezőjét teszi, mint hazai protezsáltja, Magyar Péter és hívei, akik a konzultációk és a decentralizálás érájának beköszöntét ígérik.

Akár betartják ígéreteiket Magyarország új kormányzói, akár nem, Brüsszelben ellenkező a folyamat – a hatalomszétosztást onnan biztosan nem tanulhatják el.

Szuperautoritárius kormányzás zajlik... A biztosoknak már nincs semmilyen szerepük

– mondta a Brussels Timesnak a múlt héten Charles Michel, az EU-tagok kormányzatait tömörítő Európai Tanács előző elnöke, António Costa elődje.

Ma a bizottság megpróbál mindent ellenőrzése alá vonni. Ez nincs összhangban a(z EU működését magalapozó) szerződésekkel

– folytatta. Mintha csak a hazai és külföldi politikai ellenfelei által rendszeresen leautokratázott Orbán Viktort hallanánk, aki 16 éves kormányzása alatt az Európai Tanács rovására történő brüsszeli hatalomnöveléssel szembeni ellenállást vezette. Az uniós döntéshozásban immár nincs szerepe, ahogy Michelnek sem.

Ursula von der Leyen megadta a választ a kissingeri kérdésre, de ez hosszú folyamat volt

Michel messze nincs egyedül, aki Ursula von der Leyenben találta meg a maga autokratáját. De idézzük tovább, amit ő mond, mert ő aztán igazán jól és közelről ismeri az elnök asszonyt és az EU átalakulásának dinamikáját.

Az Európai Bizottság az egymást követő válságokat – köztük a járványt, az ukrajnai háborút és az energiaválságot – használta fel arra, hogy kiterjessze a hatáskörét olyan területekre, amelyeknek az uniós szerződések szerint a tagállamok kezében kellene maradniuk – állítja.

Válságokban pedig igazán nincsen hiány. Michel listáján túlhaladva hozzátehetjük az egy évtizeddel ezelőtti migrációs válságot, a másfél évtizeddel ezelőtti eurózóna-válságot, illetve azt a mindezeken átívelő permanens válságot, amelynek következtében az EU világgazdasági és világpolitikai súlya folyamatosan fogyatkozik az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.