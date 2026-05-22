Ez kritikus: megtámadták a szegedi BYD-gyárat, pont a legrosszabbkor – azonnal megszólaltak a kínaiak

A környezetkárosítás után a munkavállalói jogok miatt kap kritikákat a vállalat. A BYD szegedi gyárának építéséről aggasztó képet fest egy friss jelentés. A kínai autóipari cég cáfol.
2026.05.22, 06:51
Frissítve: 2026.05.22, 07:29

A Szegeden gyárat építő BYD újabb vádak miatt került reflektorfénybe magyarországi gyárának indulása előtt. Ezúttal egy munkavállalói jogvédő szervezet fogalmazott meg súlyos vádakat a kínai elektromosautó-gyártóval és annak alvállalkozóival szemben. Az eset különösen érzékeny időszakban éri a BYD-t, mivel a vállalat éppen európai nemzetközi terjeszkedésének kulcsfontosságú szakaszánál tart.

Kritikák kereszttüzében a BYD a szegedi gyár építésén tapasztalt munkakörülmények miatt / Fotó: Gémes Sándor

A Der Aktionar című német lap értesülései szerint a China Labor Watch nevű munkavállalói jogvédő szervezet súlyos munkajogi jogsértésekkel vádolja a kínai elektromosjármű-gyártót a szegedi gyár építése kapcsán. A nyilvánosságra hozott vizsgálati jelentés szerint egyes kínai vendégmunkások, akiket alvállalkozókon és közvetítőcégeken keresztül foglalkoztattak, problémás körülmények között dolgozhattak. A szervezet többek között lehetséges adósrabszolgaságról, illegális vízumhasználatról, valamint rendkívül hosszú munkaidőről számolt be.

A China Labor Watch közleménye szerint a vizsgálat során mintegy 50 munkással készítettek interjút, továbbá egy gyári bejelentő információira is támaszkodtak. A jelentésből kiderül, hogy helyenként általánosnak számított a heti hét munkanap, illetve a törvényben meghatározott maximumot meghaladó műszakok. Néhány dolgozó arról is beszámolt, hogy esetleges ellenőrzések előtt arra utasították őket, hogy valótlan adatokat közöljenek a tényleges munkaidejükről. Kritikát kapott továbbá az a közvetítőkből és alvállalkozókból álló összetett rendszer is, amely a pénzügyi kockázatokat állítólag a munkavállalókra hárítja.

A BYD visszautasította a vádakat, és hangsúlyozta, hogy a munkavállalói jogok kiemelt prioritást élveznek a vállalatnál. A cég szerint mind a BYD, mind pedig valamennyi szolgáltatója és beszállítója szigorúan betartja a hatályos előírásokat. A konszern azt is kiemelte, hogy minden magyarországi tevékenységét felelősségteljesen és átlátható módon végzi.

A szegedi gyár a kínai autóipari vállalat első nagy európai uniós gyártóbázisa lesz, amely központi szerepet játszik a cég globális növekedési stratégiájában. A BYD célja, hogy az idén Kínán kívüli értékesítéseit több mint 40 százalékkal, mintegy 1,5 millió járműre növelje.

A Der Aktionar szerint a Magyarországon megfogalmazott súlyos vádakat nem lehet félvállról venni, mivel a kínai vállalat európai terjeszkedési terveinek jelentős része a szegedi gyártól függ. A befektetők egyelőre kivárnak és tartják pozícióikat, azonban a jelenlegi körülmények között újabb részvényvásárlások nem nagyon történnek.

A hatóság tájékoztatása szerint a BYD-beruházást már a kivitelezési munkák 2024-es indulása óta folyamatosan figyelemmel kísérik, és több ellenőrzést is lefolytattak különböző hatáskörökben. Az idei első negyedévben kifejezetten a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták.

