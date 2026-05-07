Kitört a káosz Szerbiában a magyarok miatt, össztűz zúdul a Molra: Orbán Viktor már nem tud segíteni, Magyar Péter Olaszországban van
Túlzás nélkül kezd követhetetlenné válni a NIS-Mol felvásárlás ügye, Szerbia részéről ugyanis egymásnak totálisan ellentmondó hírek érkeznek az elmúlt időszak egyik legfontosabb magyar olajüzletéről.
Ez azért is nehezen érthető, mert egészen ezidáig tükörsimán alakult a szerb olajcég megszerzése az oroszoktól, azonban az elmúlt napokban látványos kavarás vette kezdetét.
Az Orbán-kormány mindvégig kontroll alatt tartotta az egyébként bonyolult tranzakciót, de a választási vereség óta mintha valami megváltozott volna.
Orbán Viktor ezen már nem tud segíteni, a politikai hatalom április 12-e óta Magyar Péternél van,
csakhogy jelenleg a Tisza párt elnöke Olaszországban tartózkodik. A kormányalakítás hetében ugyanis egy filmfesztiválon vett részt, ahol bemutatták a róla készült filmet, majd csütörtökön Rómában az olasz miniszterelnök fogadta.
Már pedig a helyzetet fontos lenne a diplomácia szintjén is kezelni, május 22-ig van ugyanis mandátuma a Molnak az amerikaiaktól, hogy megállapodjon a szerb olajcég megszerzéséről az oroszokkal, akik jelenleg többségi tulajdonnal bírnak.
Az új magyar miniszterelnököt szombaton megválasztják, de egyelőre eddig nem szólalt meg a NIS-Mol ügylet kapcsán.
Szerbia: kitört a káosz a magyarok miatt, össztűz a Molra
Az elmúlt 48 órában egymást érik a fodulatok a felvásárlás folyamatában. Először arról szóltak a hírek, hogy a szerbek már május közepére várják a megállapodást a Mollal, majd hirtelen feltűnt egy hírhedt szerb üzletember, aki egy furcsa cégen keresztül előrántott – legalábbis a szavak szintjén – 2 milliárd eurót és ajánlatott tett a NIS 56 százalékos részére.
Ezen a ponton estek szét az események a nyilvánosságra számára is látható módon.
A finoman szólva is gyanús múltú szerb üzletember azt állította, az oroszok elfogadták az ajánlatát. A Gazprom Nyeft erre kiadott egy közleményt, amiben mindent cáfolt: megerősítette, hogy csakis a Mollal tárgyalnak a NIS-ről.
Ezzel párhuzamosan a szerb energiaügyi miniszter is megszólalt, és ugyancsak kiállt a magyarok mellet. Azt mondta, hogy akár már a jövőhéten megszülethet a tervezet, amit aztán benyújtanak az amerikaiaknak jóváhagyásra.
Handanovic most viszont már egészen más hangvételű nyilatkozatot tett.
Az Instagram oldalára feltöltött videóban csütörtök délután egy videóban azt mondta, hogy "Szerbia bár továbbra is elkötelezett a Mollal folytatott tárgyalások folytatása és a kompromisszum keresése mellett, de nem mindenáron".
Megvédjük és meg is fogjuk védeni országunk érdekeit! – jelentette ki, miután ma tárgyalást folytatott a magyar olajipari vállalat képviselőivel a NIS átvételére vonatkozó államközi megállapodásról. Azt hangsúlyozta, hogy
nem elégedett a kapott javaslattal, amely a pancsovai finomítóra szól.
Azokra a vörös vonalakra utalok, amelyekről korábban leszögeztük, hogy Szerbia nem fogja átlépni őket. Mindenekelőtt a pancsovai finomító jövőbeni működéséről, a nyersolaj-finomítási kapacitásról, valamint hogy miként biztosítsuk a megállapodás betartását. Tehát, hogy a finomítói feldolgozás, illetve a kőolajszármazékok bizonyos mértékig fedezzék a szerb piac igényeit a szerb gazdaság érdekében – fogalmazott Dedovic Handanovic.
A végére közölte: várják a Mol új javaslatát és remélik, hogy az a lehető legrövidebb időn belül megérkezik.
Ebből tehát az következik, hogy valamilyen nézeteltérés történhetett a szerbek és a magyarok között a tárgyalások során. Különös egybeesés, hogy ezéppen akkor következik be, mikor egy furcsa szerb vállalkozó a semmiből előáll és riválisként mutatja be magát a Mollal. Ez már csak azért is billeg, mert nincs arról hír, hogy az amerikai fél engedélyezte volna, hogy tárgyaljon az oroszokkal a NIS eladásáról, holott ez előfeltétele annak, hogy bármilyen üzleti folyamat elindulhasson. Ilyen hozzájárulással egyedül a Mol rendelkezik.
Vucsics tönkrezúzta a Mol riválisát
Csakhogy néhány órája újabb megszólalás tette még szövevényesebbé a történéseket, amelyet maga Vucsics tett. A szerb elnök egyenesen arról beszélt, hogy
különös követelések jelentek meg a NIS-sel kapcsolatban, egyesek pedig zsarolni akarnak.
Kijelentette, hogy folyamatban vannak a tárgyalások a magyar Mollal a NIS orosz részesedésének megvásárlásáról, és reményét fejezte ki, hogy a döntés a jövő héten megszületik. "Várjuk a következő napokat. Egyeseknek úgy tűnt, hogy megzsarolhatnak minket. Én bízom a kompromisszumban, mi készen állunk a kompromisszumokra".
Arra a kérdésre, hogy ismeri-e Ranko Mimovicot (ő a hirtelen feltűnt szerb vállalkozó) Vucic azt válaszolta, hogy nem és nincs tudomása semmiféle olyan levélről, amely szerint az illető kétmilliárd euróért szándékozik megvásárolni a vállalat orosz tulajdonrészét. Ezt követően pedig teljesen világosan és már-már drámai módon kiállt a Mol mellett.
Ez egy olyan játék, amely nálunk nem fog átmenni. Az, hogy önök bedőltek ennek, és azt hitték, hogy a hatalom áll mögötte (Mimovic mögött – a szerk.), önökről állít ki bizonyítványt.
Hamarabb ölném meg magam, minthogy ezt megengedjem.
Vagy valaki olyan jön, aki ért ehhez a szakmához, vagy mi magunk fogjuk ezt komoly módon csinálni, vagy az amerikaiak feloldják az oroszok elleni szankciókat, és akkor ők folytatják – jelentette ki a szerb államfő.
Leszögezte, hogy Szerbia nem fogja megengedni, hogy Mimovic vegye meg a NIS-részesedést. "Valaki talált kétmilliárd eurót, és most vásárolni akar. Nem lehet, Szerbia nem fogja odaadni". Nem tudja, ki áll Mimovic ajánlata mögött, de tudna találgatni.
Szerinte vannak bizonyos különös követelések, de ennél több részletet egyelőre nem akart elárulni. Reméli, hogy az egész ügy már a jövő héten lezárul, ugyanakkor elismerte, hogy van körülbelül 4-5 vitás pont.
Itt tart most tehát a NIS-felvásárlása. Feltűnt egy rejtélyes, talán komolyan nem is vehető versenytárs, akit a szerb elnök azonnal tönkrezúzott, csakhogy a szerb energiaminiszter közben elégedetlen a Mollal.
Kérdés, hogyan egyenesedik ki a történet, és hogy ebben képes-e részt venni az új magyar kormányzat.
