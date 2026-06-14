Nincs több kérdés: fotók bizonyítják, milyen katonai felszerelést szállítottak el az ukránok Ferihegyről a világ legnagyobb repülőgépével – ezért kellett az Antonov

A múlt héten nagy port kavart, hogy megjelent a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren az Antonov Airlines flottájához tartozó An–124-es Ruszlan teherszállító repülőgép. Az ukrán fejlesztésű géptípust kifejezetten olyan rakományokra tervezték, amelyeket hagyományos teherszállító repülőgépekkel nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet mozgatni. A ferihegyi rakományról azóta is sokat találgatnak, ezért egyszer és mindekorra ideje pontot tenni a pletykák végére, hogy mi volt az oka, hogy ez a gigantikus gép éppen a Lipcse-Budapest-Amari háromszögben közlekedett.

Az Antonov An-124 Ruszlan pilótafülkéje / Fotó: Wikimedia Commons

A legvalószínűbb Antonov Ruszlan szállítmányok

Az Antonov An–124-esek jellemzően nem hétköznapi rakományok miatt érkeznek egy repülőtérre, hanem sokkal inkább

nagy méretű ipari berendezések,

erőművi alkatrészek,

katonai eszközök,

repülőipari elemek,

helikopterek,

katonai vagy civil járművek

vagy humanitárius szállítmányok miatt szállnak fel.

Lipcséből valószínűleg katonai vagy védelmi logisztikai rakománnyal szállt fel, amiért az észtországi Amari repülőgépbázis volt az úticélja. Bár nem történt hivatalos közlés a fedélzeten lévő áruról, azonban a FlightRadaron követett útvonal egészen érdekes együttállást mutatott.

A lipcsei Halle repülőtér az elmúlt években fontos európai teherszállító és katonai-logisztikai csomóponttá vált, az ukrán Antonov Airlines gépei pedig

az ukrán-orosz háború 2022-es kezdete óta gyakran innen teljesítenek nemzetközi fuvarokat.

A Strategic Airlift International Solution, vagyis a SALIS-program keretében An–124-100 Ruszlán gépek állnak készenlétben a lipcsei repülőtéren, és ezekkel NATO- és EU-országok sürgős válsághelyzeti rakományait is szállíthatják. A program célja kifejezetten az, hogy katonai és nem katonai árukat is lehessen stratégiai légi szállítással mozgatni, ha a hagyományos kapacitások nem elegendők.

Ez alapján a Lipcse–Budapest–Amari útvonal illeszkedik egy szövetségi vagy kormányzati logisztikai művelet mintázatába.

Nem minden számít fegyvernek

Egy Ruszlán szállíthat radar- vagy kommunikációs berendezést, mobil vezetési pontot, katonai járművet, repülőtéri kiszolgálóeszközt, híradástechnikai rendszert, generátort, műszaki konténert, helikopter- vagy drónüzemeltetéshez kapcsolódó felszerelést vagy akár olyan alkatrészt is, amely egy

hadgyakorlat vagy támaszponti fejlesztés működéséhez kell.

Ezeknél a rakományoknál nemcsak a tömeg, hanem a méret, a sürgősség és a titkosság is indokolhatja az An–124-es bevetését. A NATO BALTOPS 26 hadgyakorlat 2026. június 4. és 19. között zajlik a Balti-tenger térségében. Ez indokolhatja a Ruszlanok teherszállító képességeinek szükségességét, hiszen a hadgyakorlat összhaderőnemi, így tengeren, levegőben, szárazföldön, kibertérben és az űrhadviseléshez kapcsolódó területeken is zajlik.