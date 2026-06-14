Nincs több kérdés: fotók bizonyítják, milyen katonai felszerelést szállítottak el az ukránok Ferihegyről a világ legnagyobb repülőgépével – ezért kellett az Antonov
A múlt héten nagy port kavart, hogy megjelent a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren az Antonov Airlines flottájához tartozó An–124-es Ruszlan teherszállító repülőgép. Az ukrán fejlesztésű géptípust kifejezetten olyan rakományokra tervezték, amelyeket hagyományos teherszállító repülőgépekkel nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet mozgatni. A ferihegyi rakományról azóta is sokat találgatnak, ezért egyszer és mindekorra ideje pontot tenni a pletykák végére, hogy mi volt az oka, hogy ez a gigantikus gép éppen a Lipcse-Budapest-Amari háromszögben közlekedett.
A legvalószínűbb Antonov Ruszlan szállítmányok
Az Antonov An–124-esek jellemzően nem hétköznapi rakományok miatt érkeznek egy repülőtérre, hanem sokkal inkább
- nagy méretű ipari berendezések,
- erőművi alkatrészek,
- katonai eszközök,
- repülőipari elemek,
- helikopterek,
- katonai vagy civil járművek
- vagy humanitárius szállítmányok miatt szállnak fel.
Lipcséből valószínűleg katonai vagy védelmi logisztikai rakománnyal szállt fel, amiért az észtországi Amari repülőgépbázis volt az úticélja. Bár nem történt hivatalos közlés a fedélzeten lévő áruról, azonban a FlightRadaron követett útvonal egészen érdekes együttállást mutatott.
A lipcsei Halle repülőtér az elmúlt években fontos európai teherszállító és katonai-logisztikai csomóponttá vált, az ukrán Antonov Airlines gépei pedig
az ukrán-orosz háború 2022-es kezdete óta gyakran innen teljesítenek nemzetközi fuvarokat.
A Strategic Airlift International Solution, vagyis a SALIS-program keretében An–124-100 Ruszlán gépek állnak készenlétben a lipcsei repülőtéren, és ezekkel NATO- és EU-országok sürgős válsághelyzeti rakományait is szállíthatják. A program célja kifejezetten az, hogy katonai és nem katonai árukat is lehessen stratégiai légi szállítással mozgatni, ha a hagyományos kapacitások nem elegendők.
Ez alapján a Lipcse–Budapest–Amari útvonal illeszkedik egy szövetségi vagy kormányzati logisztikai művelet mintázatába.
Nem minden számít fegyvernek
Egy Ruszlán szállíthat radar- vagy kommunikációs berendezést, mobil vezetési pontot, katonai járművet, repülőtéri kiszolgálóeszközt, híradástechnikai rendszert, generátort, műszaki konténert, helikopter- vagy drónüzemeltetéshez kapcsolódó felszerelést vagy akár olyan alkatrészt is, amely egy
hadgyakorlat vagy támaszponti fejlesztés működéséhez kell.
Ezeknél a rakományoknál nemcsak a tömeg, hanem a méret, a sürgősség és a titkosság is indokolhatja az An–124-es bevetését. A NATO BALTOPS 26 hadgyakorlat 2026. június 4. és 19. között zajlik a Balti-tenger térségében. Ez indokolhatja a Ruszlanok teherszállító képességeinek szükségességét, hiszen a hadgyakorlat összhaderőnemi, így tengeren, levegőben, szárazföldön, kibertérben és az űrhadviseléshez kapcsolódó területeken is zajlik.
Egy 120 tonnás teherbírású gép vihet radarberendezést, terepjárókat, páncélozott járművek alkatrészeit, repülőtéri kiszolgálóeszközöket, kommunikációs rendszereket, mobil műhelyt, generátort vagy akár olyan műszaki felszerelést is, amelyet egy balti támaszponton vagy kiképzési programban használnak.
Magyarországon azonban nem szabad elfelejteni, hogy jelentős
- az autóipar,
- az akkumulátoripar
- és a gépgyártás,
ami miatt rendszeresen mozognak olyan nagy értékű gépelemek, amelyek esetében a légi fuvar szinte az egyetlen megoldás, annak ellenére, hogy ez a legköltségesebb. Egy gyártósori egység, egy turbinaelem, egy transzformátor, egy speciális présgép vagy egy nagy méretű robotizált berendezés több millió eurós értéket képviselhet. Ilyen esetben a késés költsége sokszor nagyobb, mint maga a különleges szállítás díja. Az An–124-est éppen az ilyen helyzetekre használják: amikor a rakomány nem egyszerűen nehéz, hanem határidőre kell célba érnie.
Magyarországon az elmúlt években látványosan erősödött a hadiipari és járműipari gyártási háttér, miközben a balti államok a NATO keleti szárnyának kiemelt térségéhez tartoznak. Egy budapesti megálló ebben a képletben lehetett rakodási pont, technikai leszállás, átrakodás vagy olyan logisztikai művelet része, amelynek végcélja nem feltétlenül Magyarország volt. A nyilvános repülőfotós adatbázisokban az UR–82072 lajstromjelű Antonov An–124-es korábban is feltűnt Budapesten, és több alkalommal más európai repülőtereken is dokumentálták.
Antonov: fotók bizonyítják, milyen katonai felszerelést szállítottak el az ukránok Ferihegyről
A találgatások végére aztán maga a magyar honvédség tett pontot, amikor nyilvánosságra hozott egy fotóalbzmot arról, mit pakoltak fel az Antonov rakterébe.
Hatalmas nemzetközi megmérettetés előtt áll a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Role 2 tábori kórháza: az állomány már megérkezett Észtországba, a Vigorous Warrior 2026 katona-egészségügyi gyakorlatra! – írták a közösségi oldalán a Honvédelem.hu.
Ez az út több mint egy egyszerű gyakorlat: a csapat most teheti fel az i-re a pontot, hogy megszerezze a szigorú NATO MEDEVAL minősítést.
- 39 nemzet katona-egészségügyi szakemberei gyakorolnak együtt.
- Éles helyzetek: tömeges sérültellátást kell megoldaniuk többnemzeti környezetben.
- Brutális logisztika: közel egyéves előkészület után, közúton és a NATO stratégiai légiszállítási programjával (egy óriási Antonov An–124-essel) 12 konténert és 4 gépjárművet juttattak ki a helyszínre – a legkisebb tűktől a 700 kilós mobil röntgenig!
Itt most nem az egyéni teljesítmény számít, hanem az, amit az állomány közösen fog elérni – búcsúztatta a csapatot dr. Fejes Zsolt Dezső orvos ezredes, az MH EK parancsnoka. A magyar kontingens június 20-ig bizonyíthat a szövetségesek előtt.