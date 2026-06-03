Deviza
EUR/HUF355,49 +0,14% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF411,69 +0,21% CHF/HUF387,75 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF67,6 +0,09% CZK/HUF14,69 +0,16% EUR/HUF355,49 +0,14% USD/HUF306,18 +0,24% GBP/HUF411,69 +0,21% CHF/HUF387,75 +0,08% PLN/HUF83,84 +0,08% RON/HUF67,6 +0,09% CZK/HUF14,69 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 536,56 +0,4% MTELEKOM2 724 -0,88% MOL4 040 +1,83% OTP41 620 -0,65% RICHTER12 100 -3,8% OPUS378,5 +3,83% ANY7 990 +0,75% AUTOWALLIS148 +1,35% WABERERS4 640 0% BUMIX9 214,32 -0,66% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 885,05 -0,19% BUX136 536,56 +0,4% MTELEKOM2 724 -0,88% MOL4 040 +1,83% OTP41 620 -0,65% RICHTER12 100 -3,8% OPUS378,5 +3,83% ANY7 990 +0,75% AUTOWALLIS148 +1,35% WABERERS4 640 0% BUMIX9 214,32 -0,66% CETOP4 579,33 +1,36% CETOP NTR2 885,05 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tábor
táborozó
táborozók

Érdekes átalakulás: száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és a TikTok-táborok léptek – fotókon a rendszerváltás előtti gyermek- és ifjúsági táborok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 2026-os tanévben a nyári szünet június 20-án kezdődik, és tíz héten át tart, így ezt az időszakot kell a dolgozó szülőknek valamilyen formában megoldaniuk. Manapság már rendkívül széles a nyári táborok kínálata, a gyerekek több száz különböző tematikából választhatnak. Nem volt ez azonban mindig így: noha a rendszerváltás előtt is gyakoriak voltak a nyári táborok, lényegében mindegyikük célja a tömeges nyaraltatás mellett a kommunista ideológia tanítása volt. Táborkörkép egykor és ma.
VG
2026.06.03, 10:24
Frissítve: 2026.06.03, 11:02

A tanév végéhez közeledve sok szülő számára válik aktuálissá a kérdés: hogyan oldják meg gyermekeik napközbeni elfoglaltságát és felügyeletét a hosszú vakáció idején. A nyári tábor már több mint százötven éve népszerű megoldás a gyermekek elhelyezésére, noha a tematika azóta alaposan átalakult.

100 év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek. 1968 – Diósjenő Fotó: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és a TikTok-táborok léptek. 1968 – Diósjenő / Fotó: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Érdekes átalakulás: száz év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker-, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek

A nyári táborok története körülbelül 160 éves, még a 19. századi Egyesült Államokra nyúlik vissza, ahol az iparosodás és az erősödő urbanizáció teljesen megváltoztatta a gyerekek életét. A cél kezdetetben az volt, hogy a gyerekek újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, a későbbiekben azonban néhol a politika is jócskán átitatta a programot. Bár kétségtelen, hogy a részt vevő gyerekek számára ezekben a táborokban is sok barátságot, szerelmet és élményt hozott az eltöltött időszak.

Míg Magyarországon a rendszerváltás előtt a fiatalok lényegében csak az úttörő- vagy az építőtáborokban nyaralhattak, addig mára a tematikát tekintve már hatalmas a kínálat:

  • bróker-,
  • gyermek-kutya kommunikációs,
  • robotika-,
  • lovas,
  • művészeti kaland-,
  • játszóházi, állatkerti
  • alkalmazásfejlesztő
  • vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.

Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi programok. 

Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul.

A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: a Táborfigyelő adatai szerint már nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem. Szerencsére egyre több táborszervező teszi lehetővé a részletfizetést, ami sok családnak jelent könnyebbséget.

Harsonaszóra ébredtek a kispajtások az egykori úttörőtáborokban

Habár az 1950-es évektől rendszeresen megrendezett úttörőtáborok programjaiból nem hiányozhatott a kommunista ideológiára nevelés, nem biztos, hogy a gyerekek ebből sokat érzékeltek, hiszen a nap nagyobb részében leginkább sportoltak, fürödtek, számháborúztak vagy épp sportversenyeken vettek részt.

Az ötvenes években még sokszor katonai sátrakban szállásolták el a gyerekeket, később azonban már a pártnak, a nagy állami cégeknek, és még maguknak a budapesti kerületeknek is volt saját úttörőtábora, ahol a náluk dolgozó munkások gyerekeit nyaraltatták. Balatonszárszón, Lellén, Széplakon, Alsóőrsön, Csillebércen és a legrangosabbnak számító, 1969–1975 között felépült zánkai táborban ezrével üdültek a korabeli ifjak. 

A szocialista időkben az építőtáborok szintén fontos részét képezték a Kádár-rendszer ifjúságpolitikájának 

Fiatalok százezrei dolgoztak ezekben a táborokban, kezdetben olyan projekteken, mint például a Hanság lecsapolása vagy az autópálya-építés. Azonban idővel ezek a beruházások csökkentek, és főleg mezőgazdasági vagy konzervgyári munkára várták a résztvevőket. 

1974 – A balatonaligai KISZ-építőtábor lakói a Badacsonyi Állami Gazdaság alsótekeresi üzemegységében ribizlit szednek / Fotó: Fortepan

De nem csak munka zajlott, az építőtáborokban a fiatalok számos programon vettek részt, a brigádversenyektől kezdve a tréfás vetélkedőkig. Így sokaknak életre szóló emléke lett a közösségi munkával és szórakozással eltöltött idő.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa az izgalmas életképeket a rendszerváltás előtti gyermek- és ifjúsági táborok mindennapjaiból!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu