Riadót fújt a hatóság, izgulhatnak a fúrt kutak tulajdonosai: szennyezett lehet a talajvíz, egy legendás magyar gyár okozhatta – lépett az újpesti önkormányzat
A Pest Vármegyei Kormányhivatal korlátozta a szennyezettséggel érintett területeken lévő lakóingatlanok teljes körű talajvíz-használatát. E döntésével módosította azt a határozatát, amelyet 2023.06.19-én adott ki a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyár talajvíz- szennyezettségével és kármentesítésével kapcsolatban. A változásról Újpest önkormányzata számolt be.
A módosított határozatból kiderül, hogy a Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának szakvéleménye szerint ott, ahol a talajvíz szennyezett, tilos a vízkivétel emberi fogyasztásre, fürdésre, locsolásra, élelmiszeripari és mezőgazdasági célra a kármentesítési célhatárértékig. Fontos, hogy a tilalom a fúrt és az ásott kerti kutakra vonatkozik, a vezetékes ivóvízhálózat továbbra is biztonságos.
Mivel a határozatból nem derül ki, hogy a tilalom konkrétan mely ingatlanokra vonatkozik, ezen adatokat az önkormányzat (már nem először) kikérte. Kérelmét
- a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának,
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztályának,
- továbbá a Vízügyi Hatóságnak
küldte el.
Egyelőre nem kapott választ, de azért lépett. Óvatosságból közzétett egy térképet a hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező kormányhivatalok válaszának megérkezéséig, azzal a kéréssel, hogy az azon feltüntetett területen és annak környezetében élő lakosság tartózkodjon a talajvíz használatától. A bejegyzés egy kommentje szerint a Tungsram által 2021-ben a Naturaquával készíttetett felmérés 212 érintett ingatlant jelöl meg.
A közzététel felidézi, hogy a volt Vákuumtechnikai Gépgyárban közel 70 évig folyt ipari tevékenység. Ezalatt főként gépgyártás és felületkezelés következtében kerültek szennyező anyagok a talajba és a talajvízbe. A talaj és talajvíz szennyezőanyagai a 2017 előtti gyártáshoz kapcsolódnak.
A tulajdonos korábbi tájékoztatása szerint a Fóti út 141. alatti telephelyen és attól északnyugatra fekvő területen feltárt talajvíz-szennyezettség kármentesítése folyamatos, a korábbi gyárterületen belül három részterületen a kármentesítés és monitoring tart.
A Mol pont a Tungsram területén építkezne
Ez az az ingatlan, amelyen a Mol az Újpest FC-nek
futballstadiont,
- sportparkot és
- edzőközpontot,
- illetve sport- és vegyes célú ingatlanokat
- építene, alakítana ki.
A Blaha Lujza utca melletti területen és a korábbi gyárterület központjában speciális technológiával, a Schiller Karambolos Centrum parkolójában a szennyezett talajvíz kitermelésével és úgynevezett sztrippelésével (megtisztításával) csökkentik a szennyezőanyagok koncentrációját a talajvízben. A beavatkozási záródokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz 2027.03.31-ig kell benyújtani.