Táborok sokfélesége várja idén is a gyerekeket

Az elmúlt években új színt vittek a hazai táborozási palettába az egyre népszerűbb, különleges tematikájú táborok. A nyári táborok klasszikus sport-, kézműves- vagy nyelvi változata mellett ma már olyan extrém vagy modern témák is megjelennek, mint a brókertábor, a dróntábor vagy épp a 3D konstruktőrök tábora – tájékoztatott a boon.hu vasárnapi cikkében.

A gyermekes családok rengeteg tábor közül választhatnak idén is /Fotó: Tábori Szilvia / Délmagyarország

„A nyári gyerektáborok palettája dinamikusan bővül, és ma már rengeteg olyan tábor közül is választhatunk, amelyek az élményszerzésen túl konkrét ismereteket is nyújtanak – akár a pénzügyekről, a robotikáról vagy az informatikáról. Ez nemcsak szórakoztató, de hasznos is a gyerekek jövője szempontjából” – mondta el a lapnak Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője, aki szerint a szemfülesebb szülők már februárban lefoglalják a tábort, mert ilyenkor olcsóbban is hozzájuthatnak.

A brókerek és tőzsdecápák tábora a gyerekek játékos formában megtanulhatják a pénzügyi világ alapjait, míg a robotikatáborban saját szerkezeteket építenek, ami a szoftverfejlesztésbe vezeti be őket. A játékszoftver-fejlesztő szekcióban programozási alapismereteket sajátítanak el a résztvevők, a dróntáborban pedig önállóan megkonstruált és összeállított eszközöket reptetnek a szabadban.

A különleges tematikájú táborok között található dzsungelkörülmények között zajló katonai túlélőtábor, mesterségesintelligencia-tábor, TikTok-tábor és e-rolleres kalandtábor is. A szervezők a focirajongóknak is kedveznek, mivel megtartják a Juventus olasz labdarúgócsapat hazai nyári táborát is.