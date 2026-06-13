Először szólalt meg Kína a Budapest-Belgrád vasútvonal jövőjéről: ez a válasz a Tisza-kormány követelésére – máris óriási a kavarás

Várni kellett rá, de megérkezett a kínai reakció a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyében. Ezt nem más, mint a kínai magyar nagykövet tette meg, nyilatkozatából pedig az is látszik, hogy a kommunikációs tér és a valóság némiképp eltér egymástól.

Budapest-Belgrád vasútvonal: először szólalt meg Kína, ez a válasz a Tisza-kormány követelésére / Fotó: Milan Veselinov / Shutterstock

A történtek előzménye, hogy több mint egy hete, múlt pénteken Vitézy Dávid közölte: a kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körül átvilágítását. Ebből kiderült, hogy az átvilágítás kiterjed

a beruházás közbeszerzésére,

valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget.

De a közlekedési és beruházási miniszter azt is ismertette, hogy kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád-beruházás

minden dokumentumát a nyilvánosság megismerhesse.

Az ügy pedig innetől válik igazán érdekessé, mert ehhez a kínai félnek is hozzá kell járulnia.

Budapest-Belgrád vasútvonal: először szólalt meg Kína, ez a válasz a Tisza-kormány követelésére

Erre Vitézy Dávid is kitért, és felhívta rá a figyelmet, hogy a kínaiak együttműködésére is szükség van, hiszen egy nemzetközi szerződésen alapul a beruházás. Ekkor közölte azt is, hogy a kormány döntött arról, hogy ezt a kezdeményezést hivatalosan is a külgazdaságért felelős miniszterrel közösen megtegye.

Most már azt is tudjuk, hogy ez eddig egyáltalán nem történt meg.

Pénteken ugyanis az országgyűléis választások után először tartott sajtótájékoztatót a budapesti kínai nagykövet. Az Index tudósításában az olvasható, hogy Gong Tao többször is hangsúlyozta, hogy a pragmatikus együttműködés jellemzi a két ország kapcsolatát. Felvette a kapcsolatot az új magyar külügyminiszterrel, Orbán Anitával, és tervezi a kapcsolatépítést más tárcákkal is.

Arra is emlékeztetett, hogy hamarosan indulnak a megújuló energiákra fókuszáló kínai beruházások az elektromos autók, napelemek és az akkumulátorgyártás terén. Ezek a kínai beruházások nagyban hozzájárulnak a magyar GDP-hez és a munkahelyteremtéshez.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kínai beruházások során törekszenek rá, hogy minél több magyar alvállalkozót vonjanak be, és minél inkább magyar nyersanyagot használjanak. A szegedi BYD-nek már több mint 160 magyar és több mint 300 külföldi beszállítója van. A gyárakban a munkaerő 70 százaléka magyar, és ha beindul az üzemszerű termelés, akkor ez az arány még magasabb lehet.