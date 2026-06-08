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Burger King
gyorsétterem
gyorsétteremlánc

Ennek nem fog örülni a McDonald's: terjeszkedik Magyarországon a Burger King, itt nyitott új éttermet – egyszerre négy város rohamozhatja meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tökölön, a Sziget Center mellett nyílt meg a Burger King legújabb, 64. magyarországi étterme. Az új egység a dél-pesti agglomeráció több településének lakóit szolgálja ki, és 35 új munkahelyet teremtett a környéken.
VG
2026.06.08, 20:22
Frissítve: 2026.06.08, 20:53

A dél-pesti agglomerációban terjeszkedik a Burger King®. A Sziget Center mellett megnyílt a lánc 64. magyarországi étterme, amely a tököli, szigethalmi, szigetszentmiklósi és halásztelki lakosoknak kínál gyors és kényelmes étkezési lehetőséget. A beruházás 35 új munkahelyet teremtett a helyiek számára.

Új Burger King nyílt Tökölön a Sziget Center mellett
 

Az új étterem vendégtere 114 négyzetméter, ehhez tartozik egy 50 négyzetméteres terasz, amely tavasztól őszig igazi közösségi térként funkcionál a Sziget Center látogatóinak. A letisztult vonalvezetés, valamint a nagyméretű, teljes belmagasságot átfogó üvegfelületek tágas, világos környezetet hoztak létre, amely szervesen kapcsolja össze a belső és külső tereket.

A belső térben a tűzön grillezés vöröses, földes árnyalatai, valamint a fa- és az ipari fém felületek elegáns kombinációja teremt egyedi hangulatot. A vendégeket hat darab érintőképernyős rendelésfelvevő kiosk várja, így a látogatók a saját tempójukban böngészhetnek, és elkerülhetik a hosszas sorban állást.

Harmincöt új munkahelyet teremt az új magyarországi Burger King

„A csepeli nyitás pozitív tapasztalatai megerősítettek bennünket abban, hogy érdemes tovább erősítenünk jelenlétünket a dél-pesti agglomerációban. Tököl ideális helyszín, hiszen könnyen elérhető a környező településekről is, a Sziget Centerrel együtt pedig még vonzóbb célpontot jelent a térség lakóinak” – emelte ki Sümegi László, a Fusion Befektetési Zrt. elnöke.

A zökkenőmentes működés mögött egy 35 fős, döntően a környéken élő munkatársakból álló csapat áll. Az étterem diákoknak, pályakezdőknek és gyakorlott dolgozóknak is lehetőséget kínál, így nemcsak új szolgáltatással gazdagítja a térséget, hanem a helyi foglalkoztatást is erősíti.

A Burger King története több mint 70 évre nyúlik vissza, amikor 1954-ben James McLamore és David Edgerton megalapította az első Burger King éttermet Floridában. Jelenleg a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca: globálisan közel 20 ezer étterme naponta nagyjából 11 millió vásárló igényeit elégíti ki. A Burger King éttermek a világ 125 különböző országában vannak jelen, köztük hazánkban is.

Teljes fordulat a McDonald’snál, lezárul egy korszak: kézműves termékek jelennek meg a gyorsétteremláncban

A gyorsétteremláncok új növekedési pályát keresnek egyre látványosabb és drágábban értékesíthető italokkal. A McDonald’s, a KFC, a Taco Bell és a Wendy’s is arra épít, hogy a színes, személyre szabható italok önálló forgalomvonzó termékké válhatnak, különösen a főétkezések közötti időszakban.

 

 

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