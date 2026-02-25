Hatvanhárom étteremnél jár a magyarországi Burger King, és a zéró kibocsátásnál tartanak
Negyven új, a helyi lakosok munkaerőpiaci lehetőségeit bővítő álláshelyet teremt Budapesten, Csepelen az amerikai gyorsétteremlánc Burger King új, Magyarországon a 63. étterme. A Csepel Plaza melletti parkolóban az Indotek Csoport fejlesztésében megvalósított épület zéró kibocsátással működik, és a franchise-partner Fusion Befektetési Zrt. szerint mérhető helyi lakossági igényre válasz – jelent meg az Origón a helyszíni beszámoló.
Negyven új munkahelyet teremt az új magyarországi Burger King
A lap arról ír, hogy a sorban a hatvanharmadik magyarországi Burger King étterem megnyitása talán elsőre nem tűnik hírértékűnek, jelentőségét azonban épp ez a mennyiségi szám, s a következő szempontok adják:
- a hatvanharmadik magyarországi étterem megnyitása azt jelzi, hogy a márka elkötelezett a magyarországi jelenlét, valamint annak erősítése iránt;
- jelzi a befektetői bizalmat a hazai kiskereskedelem, ezen belül a vendéglátás, illetve a gyorséttermi szegmens iránt;
- miközben a befektetések hazai alakulása vegyes képet mutat az utóbbi időben (értékben némileg elmaradtak a várttól, miközben a hazai tulajdonlás aránya jelentősen erősödött), minden új fejlesztés hozzátesz az értéknövekedéshez,
- negyven új munkahely jön létre az étteremnek köszönhetően, ez pedig akár logisztikai, ipari jellegű fejlesztések megvalósulásával is összemérhető.
„Az étterem megnyitására jelentős igény mutatkozott a csepeli lakosok részéről, ez egyértelmű volt a közösségi médiában a Burger King márkára adott reakciókból” – idézi a lap Sümegi Lászlót, a franchise kizárólagos hazai partnere, a Fusion Befektetési Zrt. elnökét. Sümegi szerint a magyarországi piac ad lehetőséget a gyorséttermi franchise-ok további növekedésére.
Jelentős arányban magyar beszállítókkal dolgozunk együtt
– tette hozzá az Origo szerint Sümegi László. Azt is elmondta, hogy az új csepeli étterem a teraszával együtt 126 vendég egyidejű kiszolgálására képes, a legújabb, úgynevezett pavilondizájnnal, rendelésleadó kioszkokkal készült, 115 négyzetméteres vendégtérrel. A létesítmény zéró kibocsátással működik.
Szeles Béla, a fejlesztést megvalósító Indotek Csoport projekt-előkészítési igazgatója elmondta:
közel 800 millió forint értékben járultak hozzá az ingatlan fejlesztéséhez, mely nem önkormányzati, hanem magánterületen létesült, és hosszú távra szóló bérleti szerződést kötöttek rá.
Az Indotek Csoport képviselője elmondta: az elmúlt időszakban összesen 3 milliárd forint értékben hajtottak végre felújításokat a kereskedelmi ingatlanjaikon, eközben a szomszédos Csepel Plaza kizárólagos tulajdonosai maradtak. A létesítmény szomszédságában megnyíló egység különálló építményével a csepeli Burger King lesz, annak ellenére is, hogy a vállalatnak korábban volt már étterme a bevásárlóközpontban. Szeles Béla közölte: együttműködésük a Fusion Zrt.-vel nem az első s nem is az utolsó, hiszen több közös projektet készítenek elő.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.