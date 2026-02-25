Hatvanhárom étteremnél jár a magyarországi Burger King, és a zéró kibocsátásnál tartanak

Negyven új, a helyi lakosok munkaerőpiaci lehetőségeit bővítő álláshelyet teremt Budapesten, Csepelen az amerikai gyorsétteremlánc Burger King új, Magyarországon a 63. étterme. A Csepel Plaza melletti parkolóban az Indotek Csoport fejlesztésében megvalósított épület zéró kibocsátással működik, és a franchise-partner Fusion Befektetési Zrt. szerint mérhető helyi lakossági igényre válasz – jelent meg az Origón a helyszíni beszámoló.

Budapesten, Csepelen nyílt meg a Burger King hatvanharmadik magyarországi étterme / Fotó: Unsplash

Negyven új munkahelyet teremt az új magyarországi Burger King

A lap arról ír, hogy a sorban a hatvanharmadik magyarországi Burger King étterem megnyitása talán elsőre nem tűnik hírértékűnek, jelentőségét azonban épp ez a mennyiségi szám, s a következő szempontok adják:

a hatvanharmadik magyarországi étterem megnyitása azt jelzi, hogy a márka elkötelezett a magyarországi jelenlét, valamint annak erősítése iránt;

jelzi a befektetői bizalmat a hazai kiskereskedelem, ezen belül a vendéglátás, illetve a gyorséttermi szegmens iránt;

miközben a befektetések hazai alakulása vegyes képet mutat az utóbbi időben (értékben némileg elmaradtak a várttól, miközben a hazai tulajdonlás aránya jelentősen erősödött), minden új fejlesztés hozzátesz az értéknövekedéshez,

negyven új munkahely jön létre az étteremnek köszönhetően, ez pedig akár logisztikai, ipari jellegű fejlesztések megvalósulásával is összemérhető.

„Az étterem megnyitására jelentős igény mutatkozott a csepeli lakosok részéről, ez egyértelmű volt a közösségi médiában a Burger King márkára adott reakciókból” – idézi a lap Sümegi Lászlót, a franchise kizárólagos hazai partnere, a Fusion Befektetési Zrt. elnökét. Sümegi szerint a magyarországi piac ad lehetőséget a gyorséttermi franchise-ok további növekedésére.

Jelentős arányban magyar beszállítókkal dolgozunk együtt

– tette hozzá az Origo szerint Sümegi László. Azt is elmondta, hogy az új csepeli étterem a teraszával együtt 126 vendég egyidejű kiszolgálására képes, a legújabb, úgynevezett pavilondizájnnal, rendelésleadó kioszkokkal készült, 115 négyzetméteres vendégtérrel. A létesítmény zéró kibocsátással működik.