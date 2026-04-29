Teljes fordulat a McDonald’snál, lezárul egy korszak: kézműves termékek jelennek meg a gyorsétteremláncban – kiderült, mi vár a szendvicseikre

A gyorsétteremláncok új növekedési pályát keresnek egyre látványosabb és drágábban értékesíthető italokkal. Az amerikai gyorséttermek már italokkal próbálják becsábítani a vendégeket, amivel már nemcsak egymással, hanem a kávézóláncokkal is versenyeznek. A McDonald’s, a KFC, a Taco Bell és a Wendy’s is arra épít, hogy a színes, személyre szabható italok önálló forgalomvonzó termékké válhatnak, különösen a főétkezések közötti időszakban.
Németh Anita
2026.04.29, 10:10
Frissítve: 2026.04.29, 10:29

A gyorsétteremláncok egyre inkább az italválaszték bővítésére összpontosítanak, ahogy új növekedési lehetőségeket keresnek. A McDonald’s a KFC, a Wendy’s és a Taco Bell is új, különleges italokkal várja a vendégeket – írja az AP.

NY: McDonald's in New York
 McDonald’s hat új italt vezet be az amerikai éttermeiben / Fotó: Levine-Roberts / Sipa USA  / Reuters

Közölük legutóbb, azaz kedden a McDonald’s közölte, hogy május 6-ától hat új italt vezet be az amerikai éttermeiben:

  • három frissítőt kínál majd, köztük egy mangó-ananász ízű változatot epres bobával és egy szeder-maracuja ízű italt fagyasztva szárított sárkánygyümölccsel;
  • emellett három különleges szódaitalt is bevezet, köztük egy „dirty Dr Pepper”-t vaníliaízesítéssel és hideghabos feltéttel.

A McDonald’s szerint a vizuális vonzerő – például az élénk színek és a habok –, valamint az italok önkifejezési formaként való megélése egyre fontosabb a vásárlók számára.

A gyorsétteremlánc az új marketingje szerint arra koncentrál, hogy az italok legyenek az okok a vendégek betérésére.

Ezeket az italokat ráadásul drágábban is tudják kínálni a gyorsétteremláncok, mint a hagyományos üdítőautomatás italokat vagy kávékat. Egy kis Pineapple Citrus Sparkling Energy ital például kedden 3,29 dollárba került egy michigani Wendy’sben, míg az étterem Coca-Cola Freestyle automatájából egy kis ital egy dollárral olcsóbb volt – mutat rá a hírügynökség.

A McDonald’s azt is közölte, hogy 14 ezer amerikai éttermében új „italspecialista” pozíciót hoz létre.

Ezeknek a dolgozóknak külön területük lesz a pult mögött, ahol kizárólag az italokra koncentrálhatnak.

Nagyot akart kaszálni a McDonald’s, de nem bírta el a terhet

A McDonald’s szerint az értékesítéseik gyakran visszaesnek a délutáni, főétkezések közötti időszakban, és ezen változtatni akarnak: 2023 végén a cég bejelentette, hogy CosMc’s néven kis üzleteket nyit, amelyek testre szabható italokat és édességeket árulnak majd, elsősorban a délutáni nassolók megszólítására. 

Ez egy százmilliárd dolláros kategória, amely gyorsabban növekszik, mint a teljes gyorséttermi szegmens, ráadásul magasabb árréssel

– mondta akkor Chris Kempczinski, a McDonald’s elnök-vezérigazgatója.

A McDonald’s kreatív volt a CosMc’s kínálatával: szerepelt benne például kurkumás-fűszeres latte és tüskéskörte-granita pattogó cukorkával a tetején. A cég végül tavaly tavasszal bezárta mind a nyolc CosMc’s egységet. Kempczinski szerint sok ital túl bonyolultnak bizonyult a hagyományos McDonald’s-üzletek működéséhez, ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőben néhány italt tesztelni fognak az amerikai éttermekben.

Más étteremláncok is felültek az italvonatra

A KFC Kwench nevű italkínálata tavaly annyira jól szerepelt a manchesteri teszteken, hogy idén 3000 üzletre terjesztik ki az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában. A menüben shake-ek mellett bobás frissítők és jegeskávék is szerepelnek.

A Taco Bell üzleteiben  olyan italokat készítenek, mint a Churro Chillers turmixok, jegeskávék és szénsavas energiaitalok / Fotó: TacoBell

A Taco Bellnek, amely szintén a KFC anyavállalatához, a Yum Brandshez tartozik, külön italbrandje is van Live Mas Café néven. Az amerikai Taco Bell üzleteken belüli pultoknál a „Bellristáknak” nevezett dolgozók olyan italokat készítenek, mint a Churro Chillers turmixok, jeges kávék és szénsavas energiaitalok. A Taco Bell 2024 végén nyitotta meg első Live Mas Caféját, tavaly pedig további 30 helyszínnel bővült.

A Yum Brands vezérigazgatója, Chris Turner novemberben a befektetőkkel folytatott konferenciahíváson azt mondta, hogy ha ez a 30 helyszín jól teljesít értékesítésben, akkor a Live Mas Café-koncepció valószínűleg a Taco Bell hosszú távú növekedési tervének része lesz. A Yum Brands is azt szeretné elérni, hogy a vendégek italfogyasztás miatt térjenek be az üzleteibe.

A Frozen Cotton Candy nevű ital / Fotó: Burger King

A Wendy’s tavaly ősszel testre szabható hideg habos jegeskávékat és két szénsavas energiaitalt adott hozzá amerikai étlapjához. A Burger King is fejlesztette italkínálatát: egy Frozen Cotton Candy nevű itallal, amelyhez opcionálisan habfeltét is kérhető volt, és amely 2024-ben debütált, majd tavaly nyáron visszatért.

A McDonald’s alaposan átalakította a kínálatát – sokan támadják miatta

A McDonald’s lanyha keresletre hivatkozó döntése heves reakciókat váltott ki a vegetáriánus és vegán fogyasztók körében. Többen úgy érzik, a lánc „másodrendű állampolgárként” kezeli őket, és célzottan háttérbe szorítja a húsmentes opciókat – írta meg lapunk.

A lépés újra ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyorséttermi szektorban mennyire érzékeny terület a növényi alternatívák elérhetősége, és mennyire gyorsan reagálnak a fogyasztók a kínálat szűkülésére.

A vállalat szerint a döntés a menü folyamatos fejlesztésének része, ugyanakkor utalt arra, más piacokon is megvizsgálja, mely vegetáriánus és vegán termékek a legkedveltebbek, és elképzelhető, hogy a jövőben új húsmentes opciók bevezetését is fontolóra veszi.

Már a menüsorral célba veszik a fogyasztókat a gyorséttermek

A gyorséttermek fogalmát sokszor összekapcsolják az egészségtelen étkezéssel és a túlfogyasztással. A gyorséttermi vállalatok célja nem pusztán az, hogy jóllakjunk, hanem hogy egy kicsit többet vegyünk, mint terveztük. A McDonald’s és a KFC tökélyre fejlesztette ezt a művészetet, viselkedéstudományi trükkökkel vesz rá bennünket, hogy még véletlenül se tartsuk be azt a fogadalmat, amit a bejárat előtt tettünk.

