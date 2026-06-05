Váratlan újdonságba ütközünk minden magyar webáruháznál

A 45/2014. (II. 26.) Korm.-rendelet módosítása alapjaiban írja felül a hazai webshopok eddigi gyakorlatát. Június 19-től az üzemeltetők már nem intézhetik el a fogyasztók tájékoztatását az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) közé elrejtett passzusokkal, és az sem elégséges opció, ha csupán egy ügyfélszolgálati e-mail-címet vagy kapcsolati űrlapot biztosítanak. A jogszabály egyértelműen kimondja: a webáruház felületén egy jól látható, közvetlenül használható és félreérthetetlen interaktív elemet kell elhelyezni az elállási jog érvényesíthetősége céljából – derül ki az Origo cikkéből. Az újdonság nemcsak a magyar piacra érvényes, hanem az EU minden tagállamában hatályba lép.

Közeledik a határidő: minden magyar webáruháznak meg kell kapnia az elállási gombját (illusztráció) / Fotó: Pexels

Elállás online: olyan gyorsnak kell lennie a folyamatnak, mint a vásárlásnak

A szigorú névhasználat nem véletlen: az elállási gomb vagy menü vagy egyéb beépített felirata nem lehet általános vagy ködösítő. Az olyan megoldások, mint a „Mégsem” vagy a „Visszaküldés” jogilag nem állják meg a helyüket; a szövegezésnek egyértelműen utalnia kell a szerződéstől való elállásra.

A lap összegzése szerint elvárás, hogy az elállási gomb megnyomásával egy olyan elektronikus űrlapnak kell megnyílnia, amely minimálisan az alábbi adatokat kéri be a fogyasztótól:

a vásárló neve és e-mail-címe,

a rendelési azonosító,

valamint egy kifejezett, egyértelmű nyilatkozat az elállási jog gyakorlásáról.

A digitalizált folyamat nemcsak a frontend-fejlesztést érinti, hanem a háttérfolyamatok automatizálását is megköveteli. A nyilatkozat beérkezését a vállalkozás köteles haladéktalanul és tartós adathordozón (jellemzően automatikus e-mailben) visszaigazolni a vásárló felé.

Emellett a kereskedőknek tartaniuk kell magukat a szigorú pénzügyi határidőkhöz is: az elállás alapján visszajáró teljes összeget a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül vissza kell téríteniük a vevő részére. A funkciónak a szerződéskötéstől számítva legalább a 14 napos törvényi határidő lejártáig folyamatosan elérhetőnek kell maradnia, és a kereskedő köteles azt a fogyasztó által választott nyelven is biztosítani.

A rendeletmódosítás kizárólag a folyamat digitalizálását és egyszerűsítését célozza, a klasszikus 14 napos, indokolás nélküli elállási jog kereteit nem változtatja meg.

A határidők számítása az ügylet típusától függően az alábbiak szerint alakul: