Hivatalos: a magyarok kedvenc webáruháza többször is átverte a vásárlóit – óriási összeget kell kifizetnie

Ismét elmeszelte a Gazdasági Versenyhivatal az egyik legnagyobb online oldalt. Az eMAG-nak közel negyedmilliárd forintos bírságot kell kifizetnie.
VG
2026.01.30, 11:41
Frissítve: 2026.01.30, 12:16

Több jogsértést is elkövetett az eMAG Magyarország Kft. – tárta fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). 

online vásárlás, webshop, webáruház egyszer használatos bankkártya virtuális bankkártya, fintech
Ismét elmeszelte a Gazdasági Versenyhivatal az eMAG-ot / Fotó: Shutterstock

A romániai központú e-kereskedelmi cég több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ezért 235 millió forint bírságot szabtak ki a webáruházat működtető vállalkozásra.

A cég elismerte a jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban – árfeltüntetéssel kapcsolatos jogsértések miatt – már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárásban a GVH feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy az e-kereskedelmi cég

  •  2023. július 25–28. közötti „Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét;
  • 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakítása során nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el;
  • 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeket a honlapján és a mobil alkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel;
  • 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket homályos, érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Mindemellett a versenyhivatal vizsgálata kiterjedt az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásával kapcsolatos gyakorlatára is. 

A GVH Versenytanácsa jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására, fogyasztók irányába történő egyértelműbb kommunikálására, valamint az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amelyet 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe. 

Emellett a GVH megfelelési jellegű intézkedések végrehajtására is kötelezte az eMAG-ot, amely magában foglalja egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési program kidolgozását és bevezetését, valamint a szállítási becslések rendszerének és a szállítási határidővel kapcsolatos tájékoztatásoknak a továbbfejlesztését, továbbá az utánvételi díj feltüntetésének egyértelműbbé tételét. 

A GVH 2021-ben már vizsgálta az eMAG akciótartási gyakorlatát, melynek eredményeként – 200 millió forintos pénzbírság mellett – mintegy 4 milliárd forint értékű jóvátételi vállalásainak végrehajtására kötelezte az eljárás alá vont vállalkozásokat. A vállalások teljesítését értékelő utóvizsgálat során a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy az eMAG kötelezettségeit hiányosan teljesítette, ezért a GVH Versenytanácsa további 50 millió forintos bírsággal sújtotta a vállalkozást. 2025 februárjában a nemzeti versenyhatóság újabb utóvizsgálatot indított az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben. Ez az eljárás még folyamatban van.

