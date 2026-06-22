Megelégelte a Mohu, hogy az orránál fogva vezetik

Július 1-től módosul az építési hulladék leadási rendje azokban a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban, amelyekben ez a szolgáltatás biztosított – tette közzé a Mohu Zrt. A hulladékkoncessziós társaság gyorsan le is szögezi, hogy az érintett hulladék nem koncessziós. A társaság által hivatkozott módosítás gyakorlatilag az, hogy egy 500 kilogrammig egyelőre még ingyenes szolgáltatás fizetőssé válik.

Az építési hulladék nem koncessziós hulladék/Fotó: Mohu

A Mohu felsorolja, hogy a hulladékudvarok mellett az építési-bontási hulladék leadható – az átvevő partnerek egyedi díjszabása mellett –

az engedéllyel rendelkező hulladéklerakókban,

az építési-bontási hulladék hasznosító telephelyeken,

illetve egy komolyabb felújítás esetén elszállíttatható a felújítást végző céggel, szerződés alapján.

A Mohu mindezek mellett egyfajta kényelmi szolgáltatásként továbbra is biztosítja a hulladékudvari leadás lehetőségét a lakosság számára. A hulladékudvarokban a jelzett időponttól már csak térítés ellenében, kilogrammonként egységesen bruttó 36 forintért, de mennyiségi korlátozás nélkül adhatók le a következő hulladékok:

HAK 17 09 04 építési-bontási hulladék (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól)

HAK 17 01 07 építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól).

Az átvételi díj kizárólag a hulladékhoz kapcsolódó költségeket – a gyűjtést, tárolást, szállítást és kezelést – fedezi a bejelentés szerint.

Nem csak a lakosságtól érkezett az építési hulladék

Az intézkedés oka, hogy a korábbi, kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes, mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással sorozatban visszaéltek a gazdálkodó szervezetek. Ezzel veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát, sőt, azt több esetben el is lehetetlenítették.

Az építési-bontási hulladékot továbbra is csak a lakosság, azaz a természetes személyek adhatják le a hulladékgyűjtő udvarokban. A leadáskor be kell mutatni a személyi igazolványt és lakcímkártyát. A Világgazdaság úgy tudja, éppen e ponton történtek a visszaélések: az egy tételben beérkező, nagy mennyiségű, nyilvánvalóan nem lakossági eredetű hulladékot több olyan személy kísérte, akik a saját igazolványukat és lakcímkártyáukat mutatták be annak érdekében, hogy a leadandó hulladékot több, legfeljebb 500 kilogrammos tételként lehessen kezelni.