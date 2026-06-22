Megelégelte a Mohu, hogy az orránál fogva vezetik
Július 1-től módosul az építési hulladék leadási rendje azokban a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban, amelyekben ez a szolgáltatás biztosított – tette közzé a Mohu Zrt. A hulladékkoncessziós társaság gyorsan le is szögezi, hogy az érintett hulladék nem koncessziós. A társaság által hivatkozott módosítás gyakorlatilag az, hogy egy 500 kilogrammig egyelőre még ingyenes szolgáltatás fizetőssé válik.
A Mohu felsorolja, hogy a hulladékudvarok mellett az építési-bontási hulladék leadható – az átvevő partnerek egyedi díjszabása mellett –
- az engedéllyel rendelkező hulladéklerakókban,
- az építési-bontási hulladék hasznosító telephelyeken,
- illetve egy komolyabb felújítás esetén elszállíttatható a felújítást végző céggel, szerződés alapján.
A Mohu mindezek mellett egyfajta kényelmi szolgáltatásként továbbra is biztosítja a hulladékudvari leadás lehetőségét a lakosság számára. A hulladékudvarokban a jelzett időponttól már csak térítés ellenében, kilogrammonként egységesen bruttó 36 forintért, de mennyiségi korlátozás nélkül adhatók le a következő hulladékok:
- HAK 17 09 04 építési-bontási hulladék (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól)
- HAK 17 01 07 építési-bontási hulladék (beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól).
Az átvételi díj kizárólag a hulladékhoz kapcsolódó költségeket – a gyűjtést, tárolást, szállítást és kezelést – fedezi a bejelentés szerint.
Nem csak a lakosságtól érkezett az építési hulladék
Az intézkedés oka, hogy a korábbi, kifejezetten a lakosságnak járó ingyenes, mennyiségi korláthoz kötött szolgáltatással sorozatban visszaéltek a gazdálkodó szervezetek. Ezzel veszélyeztették a szolgáltatás fenntarthatóságát, sőt, azt több esetben el is lehetetlenítették.
Az építési-bontási hulladékot továbbra is csak a lakosság, azaz a természetes személyek adhatják le a hulladékgyűjtő udvarokban. A leadáskor be kell mutatni a személyi igazolványt és lakcímkártyát. A Világgazdaság úgy tudja, éppen e ponton történtek a visszaélések: az egy tételben beérkező, nagy mennyiségű, nyilvánvalóan nem lakossági eredetű hulladékot több olyan személy kísérte, akik a saját igazolványukat és lakcímkártyáukat mutatták be annak érdekében, hogy a leadandó hulladékot több, legfeljebb 500 kilogrammos tételként lehessen kezelni.
Meghatalmazással nem adható le építési-bontási hulladék.
A hulladékudvar a számlát a hulladék leadása után, utólag küldi ki. Az azona feltüntetett összeget a megadott határidőig kell kiegyenlíteni.
Kivándorol a sitt az erdőszélre
Hiába a Mohu indoklása, sokan újabb sarcot látnak a díj bevezetésében. Egy közösségi médiás bejegyzés szerint a visszaélések miatt a becsületes emberek járnak rosszul. A következmény pedig borítékolható: nőni fog az illegális szemétlerakás. A sitt nem tűnik el varázsütésre, csak többen rakják majd le az erdőszélen vagy a dűlőutak mellett. A takarítást pedig végül az önkormányzatok fizetik, vagyis újra az adófizetők állják. Igazi magyar sikertörténet: a probléma nem oldódik meg, csak mások fizetik meg az árát – olvasható.