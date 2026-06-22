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kiskereskedelmi lánc
Pepco
Ukrajna
piac

Megvan, mikor nyílik az első ukrán Pepco – közben váratlanul bejelentette bezárását a hatalmas ukrán drogérialánc, majd cáfolta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Váratlanul bejelentette működésének felszámolását a jelentős ukrán kiskereskedelmi lánc, a Prostor-drogériákat üzemeltető Numis. A lépésre egyelőre nem adott magyarázatot a cég, csupán a július 1-jei hatályú bezárást közölték, bár a Prostor közösségi oldalán később maga a vállalat árnyalta a bejelentést. Eközben a háborúban álló Ukrajna kiskereskedelmi piacának bővüléséről is érkezett friss hír: a Pepco néhány hete jelentette be, hogy még idén belép az ukrán piacra, most pedig nyilvánosságra hozták annak időszakát is.
VG
2026.06.22, 15:26
Frissítve: 2026.06.22, 15:50

2026. július 1-jétől megkezdi és több lépcsőben felszámolja teljes hálózatát a Prostor, a jelentős ukrán szépségápolási és drogériai termékeket forgalmazó üzletlánc. A márka mögött álló Numis nevű vállalat 21 év után fejezi be az üzletlánc működtetétés, a bezárás hírére 468 üzlet szűnik meg. Eközben a Pepco Group elárulta, hogy a májusban bejelentett belépést az ukrán kiskereskedelmi piacra idén októberben valósítanák meg.

prostor, ukrán drogérialánc
A Prostor drogérialánc júnlis 1-jétől megkezdi üzleteinek bezárását
Forrás: Prostor / FB

Több száz Prostor-üzlet zárhat be – bár részben a vállalat cáfolta állítását

A Prosco vezetői a kiskereskedelmi lánc leállításának bejelentésével egyidejűleg elnézést kértek a vásárlóktól és partnereiktől is azért, mert a változást lényegében az utolsó pillanatban, a bezárási folyamat megkezdése előtt néhány nappal jelentették be – írja az UA News. A lánc bezárásának okait nem közölte a vállalat, pusztán arra tett ígéretet, hogy minden pénzügyi kötelezettségét teljesíti partnereivel szemben. 

Ugyanakkor a Kárpátalja.ma oldal piaci szakértőkre hivatkozva azt írja, hogy a bezárás oka főként a háború által sújtott gazdasági környezet és a vele járó problémák. Az ukrajnai kiskereskedelmi szektorban jelentős teherként jelentkeznek 

  • a megnövekedett logisztikai költségek, 
  • a munkaerőhiány, valamint 
  • az infrastruktúrát ért támadások okozta károk.

Különösen érzékenyen érintette a Prosort, hogy 2025 végén egy orosz rakétatámadás súlyosan megrongálta az egyik nagy dnyiprói raktárát, amely több ezer négyzetméteren tárolta árukészletét. A vállalat az elmúlt években vezetői átalakításokat hajtott végre piaci pozíciója megerősítése érdekében, azonban ezek az intézkedések nem bizonyultak elegendőnek.

A vállalat kommunikációjában némi ellentmondást jelent, hogy a bezárásról megjelent sajtóértesülések után a cég Facebook oldalán közölte, hogy a teljes bezárásról szóló állítások „elhamarkodottak”, és egyelőre csak az átszervezést és a további működés előkészítésének feladatait mérlegelik. Ez a közlés szinte teljesen eltér attól, hogy a cég korábban elnézést kért azért, mert nem tudják folytatni a boltlánc működtetését.

A vállalat Ukrajna 22 régiójában van jelen, bevétele 2025-ben elérte a közel 5,7 milliárd hrivnyát (kb. 39 milliárd forint), ami 12 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A Prostor csak az ukrán piacon van jelen.

A kozmetikumok, háztartási vegyi áruk és otthonápolási termékek teljes értékesítése Ukrajnában 2025-ben elérte a 63,3 milliárd hrivnyát.

Októberben nyílhat az első ukrán Pepco

Ezzel egyidejűleg más fejleményeket is látni az ukrán kiskereskedelemben. Miként lapunkban arról nemrég beszámoltunk, a régióban jelentős, Magyarországon az azonos nevű üzletláncával jelen lévő Pepco Csoport elindít Ukrajnában egy pilotprojektet. A  lengyel kiskereskedelmi óriás célja, hogy piacvezető diszkontlánc legyen Közép- és Kelet-Európában.

Nemrég pedig az is kiderült, hogy a Pepco 2026 második felében jelenik meg az uktán piacon: az első boltjuk terveik szerint október folyamán nyílik meg. 

Az ukrán piacra lépést az Észak-Macedónia piacán való megjelenés előzi meg, a balkáni államban június végén nyílik meg első boltjuk.

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