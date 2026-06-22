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BYD
szennyezés
Szeged

Szegedi BYD-gyár: megtörte a csendet Stella Li alelnök, aki cáfolja a vádakat − „Nem tettünk semmi rosszat”

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Reagált a miniszteri vádakra a kínai autógyártó. A BYD képviselője szerint nem történt környezetszennyezés, azonban az üggyel kapcsolatban rendőrségi zajlik. Az eredeti tervek szerint a szegedi gyárnak már termelnie kellene, ehhez képest a gépjárművek még nem készülnek, a botrány pedig egyre nagyobb port kavar.
Nagy Krisztián
2026.06.22, 15:22

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még májusban szólította fel a BYD-t arra, hogy azonnal hagyjon fel a tudomására jutott környezetkárósító tevékenységgel. Erre azért került sor, mert a politikus állítása szerint a kínai fél a létesítmény építése közben súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat. A vádakra most Stella Li, a BYD alelnöke reagált.

Stella Li megtörte a csendet a szegedi BYD gyár ügyében
Stella Li megtörte a csendet a szegedi BYD gyár ügyében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kínai vállalat képviselője visszautasította a vádakat, valamint azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos további kommunikációt ügyvédek végzik majd.

Hivatali és rendőrségi eljárás folyik a BYD-vel szemben

Az ügyet kirobbantó Gajdos László májusi közösségimédia-bejegyzésében szigorú és határozott stílusban utasította a kínai vállalatot arra, hogy tartsa be kötelezettségeit:

Felszólítom a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek

− írta a politikus.

Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közleményt adott ki, amelyben tájékoztatott arról, hogy feljelentést tett a szegedi gyárépítés ügyében a szegedi rendőrkapitányságon:

A beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban merült fel környezetkárosítás gyanúja

− fogalmazott a hivatal.

Később a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozás indult a szegedi beruházás ügyében. A tájékoztatás szerint a feljelentés oka, hogy a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, a szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.

Súlyos következmények

A szennyezéssel kapcsolatban azóta néhány részlet is napvilágot látott: a gyanú szerint a BYD közel 30 különböző helyszínre szállított a megközelítőleg 325 ezer köbméter, az építkezés folyamán kitermelt földből. Az eddig nyilvánosságra hozott laboreredmények alapján a szennyezés 31 ezer köbméter földet és tíz helyszínt érint − számolt be a Délmagyar.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szennyezett szennyezett talajon és termesztőközegben tilos élelmiszer-, illetve takarmányozási célú növényt termeszteni, ezért a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal az érintett területekről származó termény azonnali megsemmisítését rendelte el.

Mindeközben csúszik a szegedi gyár indulása

A BYD alelnöke, Stella Li korábban arról beszélt, hogy 2026 harmadik negyedévére már teljesen fel kell pörögnie a szegedi termelésnek, mivel a berendezések január óta üzemelnek. Ezzel szemben a legfrissebb hírek szerint az elektromos autók gyártása csak 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg.

Egyelőre nem tudni, hogy az eljárásoknak van-e köze a csúszáshoz, azonban annyi bizonyos, hogy a piaci trendek ismeretében a lassacskán egyéves csúszás megmagyarázhatatlannak tűnik. A helyzet még furcsább, amennyibben figyelembe vesszük, hogy a BYD egy újabb európai telephely létesítéséről beszél, miközben a Renault csoport vezérigazgatója szerint az iráni háború miatt kirobbant energiaválság következtében, az elektromos autók iránti kereslet Európában 50 százalékkal megugrott.

 

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