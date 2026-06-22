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CIB Bank Zrt.
vezetőváltás
bank

Fontos bejelentést tett a CIB Bank: új vezető érkezett a pénzintézet élére

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A CIB Bank, az Intesa Sanpaolo Csoport tagjaként bejelentette, hogy Luigi Fuzio 2026. június 16-i hatállyal a CIB Bank Igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója lett, miután lezárult a szükséges hivatalos jogi folyamat.
VG
2026.06.22, 14:52

A nemzetközi banki szektorban, valamint az Intesa Sanpaolo Csoporton belül szerzett széleskörű tapasztalatával Luigi Fuzio irányítja majd a CIB Bank következő fejlődési szakaszát. Az új vezérigazgató kulcsszerepet fog játszani a Bank stratégiai irányvonalának további erősítésében, a Csoport négyéves stratégiai tervének megvalósításának támogatásában, a fenntartható növekedés ösztönzésében és a CIB Bank piaci pozíciójának erősítésében. Luigi Fuzio vezetői képességei és nemzetközi szemlélete tovább erősítik a CIB Bank szerepét, mint az Intesa Sanpaolo Csoport meghatározó pillérét Magyarországon, és hozzájárul a Csoport hosszú távú hazai törekvéseinek megvalósításához – áll a CIB Bank közleményében.

Luigi Fuzio vezérigazgató
Luigi Fuzio vezérigazgató/Fotó: CIB Bank

Magyarországi tapasztalata is van az új vezérigazgatónak

Luigi Fuzio az Intesa Sanpaolo Bank Slovenia éléről érkezett a CIB Bankhoz, ahol az elmúlt három évben vezérigazgatóként dolgozott. 2021-ben csatlakozott az Intesa Sanpaolo Csoporthoz az Nemzetközi Banki Divízió lakossági és vagyonkezelési üzletágának vezetőjeként, ahol a Csoport bankjainak tevékenységét felügyelte, és közvetlen tapasztalatot szerzett a kulcsfontosságú piacokról, köztük Magyarországról is. Luigi Fuzio korábban jelentős európai banki és biztosítótársaságoknál töltött be felsővezetői pozíciókat.

A CIB Bank ezúton is őszinte köszönetét fejezi ki dr. Simák Pál leköszönt elnök-vezérigazgatónak, aki szakmai pályafutását a korábbi bejelentésnek megfelelően az Intesa Sanpaolo Csoportnál folytatja, egy teljesen új pozíciót betöltve Nemzetközi Banki Divízió keretein belül, Milánóban.

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