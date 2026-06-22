Sokkolta a piacokat Keir Starmer lemondása: beszakadt az árfolyam, mindenki szabadulni akar az angol fonttól
Idei mélypontja közelébe zuhant az angol font árfolyama hétfő reggel, miután a tetőfokára hágott a politikai bizonytalanság Keir Starmer miniszterelnök lemondásával kapcsolatban.
Starmer lemondása megmozgatta az angol fontot
A font kurzusa hétfőn kora reggel 0,4 százalékkal, 1,3181 dollárra esett, megközelítve ezzel a márciusban elért 1,3159 dolláros idei mélypontját, mielőtt kissé visszafordult a trend, csökkentve a font veszteségeit. Starmer tényleges lemondása után pedig 1,3221 dollárig jött vissza a brit deviza, ami már csupán 0,1 százalékos lemorzsolódás a pénteki záróértékhez mérten.
A miniszterelnök saját bevallása szerint az elmúlt három napot azzal töltötte, hogy mérlegelte pozícióját, és azt, hogy folytassa-e a küzdelmet Andy Burnham-mel, Manchester kormányfői pozícióra törő volt polgármesterével szemben. A brit jogszabályok szerint hivatalban lévő parlamenti képviselő (MP) nem tölthet be polgármesteri tisztséget, ezért Burnham lemondott városvezetői megbízatásáról.
A befektetők számára a legfontosabb kérdés az, hogy milyen hatással lesz az ország pénzügyeire, ha a múlt héten parlamenti képviselővé választott népszerű politikus lesz a miniszterelnök. Maga Burnham eddig nem sok mindent árult követendő politikájáról, ami megnehezíti a jövőbeni fiskális politikájával kapcsolatos tisztánlátást.
A piacok idegesek a növekvő kiadások finanszírozását szolgáló kötvénykibocsátások esetleges felpörgetésétől tartva, mivel
- az Egyesült Királyság nettó államadóssága elérte a 2984,3 milliárd fontot a brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint, ami a GDP 95,1 százalékának felel meg.
- Az IMF számításai pedig azt mutatják, hogy az eladósodás még az idén a GDP 103,6 százalékára nő.
A piacok Burnham pénzügyi politikájára és arra összpontosítanak, hogy lazít-e a jelenlegi fiskális szabályokon
– írták az Ausztrál Commonwealth Bank stratégái egy ügyfeleknek szóló jegyzetben.
A fiskális szabályok lazítását valószínűleg rosszul fogadná az Egyesült Királyság kötvénypiaca, és ez a fontra is hatással lenne
- tették hozzá.
Mit mondanak az elemzők
A piac reakciója Andy Burnham valószínűsíthető miniszterelnökségére azt sugallja, hogy a befektetők ezt inkább politikai zajnak tekintik, mintsem az Egyesült Királyság fiskális hitelességét fenyegető valódi fenyegetésnek.
— véli Skylar Montgomery Koning, a Bloomberg Intelligence makrostratégája.
Az opciós kereskedők már előre felkészültek a font további gyengülésére. Az egyhetes kockázatfordítások (risk reversals), amelyek a piaci hangulat széles körben használt mérőszámai, havi mélypontjuk közelébe értek.
A font vesszőfutása persze nem hétfőn kezdődött. Starmer sorsa már a brit Munkáspárt múlt havi helyhatósági választásokon elszenvedett súlyos veresége óta nyomasztotta a piacokat, amit az is fokozott, hogy a brit jegybank idén várhatóan kevésbé emelheti az alapkamatot, mint a Fed.
Nem csoda, hogy a font árfolyama, mintegy 2,5 százalékkal gyengült a május 7-i választások óta.
Steve Brice, a szingapúri Standard Chartered globális befektetési igazgatója a politikai bizonytalanságban vételi lehetőséget lát, ám először le kell vonulnia az eladási hullámnak, mondja.
Ha Burnham úgy gondolja, hogy be ül a miniszterelnöki székbe és fel tudja pörgetni a növekedést, akkor piacok véleménye is változhat. A piacok általában nyernek, és azt hiszem, elég okos fiú ahhoz, hogy ezt felismerje
– mondta.
Másképp látja a helyzetet Francesco Pesole, az ING Groep NV devizastratégája.
Szerinte a piacok egyelőre nyugodtak a kormányváltással kapcsolatban, de ha a költségvetési aggodalmak újra felszínre kerülnek, akkor annál inkább lejtőre kerülhet a brit deviza.