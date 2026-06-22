Sokkolta a piacokat Keir Starmer lemondása: beszakadt az árfolyam, mindenki szabadulni akar az angol fonttól

Idei mélypontja közelébe zuhant az angol font árfolyama hétfő reggel, miután a tetőfokára hágott a politikai bizonytalanság Keir Starmer miniszterelnök lemondásával kapcsolatban.

Beszakadt az angol font árfolyama, már résen vannak a spekulánsok / Fotó: AFP

Starmer lemondása megmozgatta az angol fontot

A font kurzusa hétfőn kora reggel 0,4 százalékkal, 1,3181 dollárra esett, megközelítve ezzel a márciusban elért 1,3159 dolláros idei mélypontját, mielőtt kissé visszafordult a trend, csökkentve a font veszteségeit. Starmer tényleges lemondása után pedig 1,3221 dollárig jött vissza a brit deviza, ami már csupán 0,1 százalékos lemorzsolódás a pénteki záróértékhez mérten.

A miniszterelnök saját bevallása szerint az elmúlt három napot azzal töltötte, hogy mérlegelte pozícióját, és azt, hogy folytassa-e a küzdelmet Andy Burnham-mel, Manchester kormányfői pozícióra törő volt polgármesterével szemben. A brit jogszabályok szerint hivatalban lévő parlamenti képviselő (MP) nem tölthet be polgármesteri tisztséget, ezért Burnham lemondott városvezetői megbízatásáról.

A befektetők számára a legfontosabb kérdés az, hogy milyen hatással lesz az ország pénzügyeire, ha a múlt héten parlamenti képviselővé választott népszerű politikus lesz a miniszterelnök. Maga Burnham eddig nem sok mindent árult követendő politikájáról, ami megnehezíti a jövőbeni fiskális politikájával kapcsolatos tisztánlátást.

A piacok idegesek a növekvő kiadások finanszírozását szolgáló kötvénykibocsátások esetleges felpörgetésétől tartva, mivel

az Egyesült Királyság nettó államadóssága elérte a 2984,3 milliárd fontot a brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint, ami a GDP 95,1 százalékának felel meg.

Az IMF számításai pedig azt mutatják, hogy az eladósodás még az idén a GDP 103,6 százalékára nő.

A piacok Burnham pénzügyi politikájára és arra összpontosítanak, hogy lazít-e a jelenlegi fiskális szabályokon

– írták az Ausztrál Commonwealth Bank stratégái egy ügyfeleknek szóló jegyzetben.

A fiskális szabályok lazítását valószínűleg rosszul fogadná az Egyesült Királyság kötvénypiaca, és ez a fontra is hatással lenne

- tették hozzá.