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Sokkolta a piacokat Keir Starmer lemondása: beszakadt az árfolyam, mindenki szabadulni akar az angol fonttól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A miniszterelnök lemondása előtt felforrósodott a hangulat. Az angol font éves mélypontja közelébe esett reggel.
Murányi Ernő
2026.06.22, 13:17

Idei mélypontja közelébe zuhant az angol font árfolyama hétfő reggel, miután a tetőfokára hágott a politikai bizonytalanság Keir Starmer miniszterelnök lemondásával kapcsolatban. 

angol font
Beszakadt az angol font árfolyama, már résen vannak a spekulánsok / Fotó: AFP

Starmer lemondása megmozgatta az angol fontot

A font kurzusa hétfőn kora reggel 0,4 százalékkal, 1,3181 dollárra esett, megközelítve ezzel a márciusban elért 1,3159 dolláros idei mélypontját, mielőtt kissé visszafordult a trend, csökkentve a font veszteségeit. Starmer tényleges lemondása után pedig 1,3221 dollárig jött vissza a brit deviza, ami már csupán 0,1 százalékos lemorzsolódás a pénteki záróértékhez mérten. 

A miniszterelnök saját bevallása szerint az elmúlt három napot azzal töltötte, hogy mérlegelte pozícióját, és azt, hogy folytassa-e a küzdelmet Andy Burnham-mel, Manchester kormányfői pozícióra törő volt polgármesterével szemben. A brit jogszabályok szerint hivatalban lévő parlamenti képviselő (MP) nem tölthet be polgármesteri tisztséget, ezért Burnham lemondott városvezetői megbízatásáról.

A befektetők számára a legfontosabb kérdés az, hogy milyen hatással lesz az ország pénzügyeire, ha a múlt héten parlamenti képviselővé választott népszerű politikus lesz a miniszterelnök. Maga Burnham eddig nem sok mindent árult követendő politikájáról, ami megnehezíti a jövőbeni fiskális politikájával kapcsolatos tisztánlátást. 

A piacok idegesek  a növekvő kiadások finanszírozását szolgáló kötvénykibocsátások esetleges felpörgetésétől tartva, mivel 

  • az Egyesült Királyság nettó államadóssága elérte a 2984,3 milliárd fontot a brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint, ami a GDP 95,1 százalékának felel meg. 
  • Az IMF számításai pedig azt mutatják, hogy az eladósodás még az idén a GDP 103,6 százalékára nő. 

A piacok Burnham pénzügyi politikájára és arra összpontosítanak, hogy lazít-e a jelenlegi fiskális szabályokon

– írták az Ausztrál Commonwealth Bank stratégái egy ügyfeleknek szóló jegyzetben. 

A fiskális szabályok lazítását valószínűleg rosszul fogadná az Egyesült Királyság kötvénypiaca, és ez a fontra is hatással lenne

- tették hozzá.

Mit mondanak az elemzők

A piac reakciója Andy Burnham valószínűsíthető miniszterelnökségére azt sugallja, hogy a befektetők ezt inkább politikai zajnak tekintik, mintsem az Egyesült Királyság fiskális hitelességét fenyegető valódi fenyegetésnek.

— véli Skylar Montgomery Koning, a Bloomberg Intelligence makrostratégája.

Az opciós kereskedők már előre felkészültek a font további gyengülésére. Az egyhetes kockázatfordítások (risk reversals), amelyek a piaci hangulat széles körben használt mérőszámai, havi mélypontjuk közelébe értek.

A font vesszőfutása persze nem hétfőn kezdődött. Starmer sorsa már a brit Munkáspárt múlt havi helyhatósági választásokon elszenvedett súlyos veresége óta nyomasztotta a piacokat, amit az is fokozott, hogy a brit jegybank idén várhatóan kevésbé emelheti az alapkamatot, mint a Fed. 

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Nem csoda, hogy a font árfolyama, mintegy 2,5 százalékkal gyengült a május 7-i választások óta.

Steve Brice, a szingapúri Standard Chartered globális befektetési igazgatója a politikai bizonytalanságban vételi lehetőséget lát, ám először le kell vonulnia az eladási hullámnak, mondja.

Ha Burnham úgy gondolja, hogy be ül a miniszterelnöki székbe és fel tudja pörgetni a növekedést, akkor piacok véleménye is változhat. A piacok általában nyernek, és azt hiszem, elég okos fiú ahhoz, hogy ezt felismerje

– mondta. 

Másképp látja a helyzetet Francesco Pesole, az ING Groep NV devizastratégája. 

Szerinte a piacok egyelőre nyugodtak a kormányváltással kapcsolatban, de ha a költségvetési aggodalmak újra felszínre kerülnek, akkor annál inkább lejtőre kerülhet a brit deviza.

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