Rendkívüli, eldőlt, Magyar Péter most jelentette be a parlamentben: így váltja le a Tisza-kormány Sulyok Tamást, Polt Pétert is megbuktatják – népszavazást írnak ki Magyarországon

Kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését – jelentette be néhány perccel ezelőtt Magyar Péter a parlamentben.

Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette: így váltja le a Tisza-kormány Sulyok Tamást, Polt Pétert is megbuktatják / Fotó: Polyák Attila

Ehhez alaptörvény-módosítást nyújtanak be, amelynek hatályba lépésének másnapján megszűnik Sulyok Tamás mandátuma.

Magyar Péter bejelentette: így váltja le a Tisza-kormány Sulyok Tamást, Polt Pétert is megbuktatják

Szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak el, ebbe bevonják a magyar társadalmat.

Az úja alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni

– jelentette be a miniszterelnök.

Ennek a lezárultáig, de legfeljebb öt éve az országgyűlés Sulyok Tamás helyére új köztársasági elnököt választ. Az alaptörvény módosításának keretében ismét lehetővé teszik, hogy az Alkotménybíróság elnökét a bírák válasszák meg, visszavezetik a 70 éves korhatárt. Ennek következtében Polt Péter megbizatása megszűnik, és ezzel a mentelmi joga is.

A módosítással megerősítik a bírói önigazgatást. Az Országos Bírói Tanácsnak odaadják a lehetőséget, hogy kezdeményezzék a Kúria és az Orzságos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását. Erről az országgyűlés kétharmaddal dönt. Ha nem élnek vele, de a bírók bizalma megrendül a vezetőikben, akkor bizonyos számú bíró kezdeményezheti a folyamatot. Ha ezt a bírák kétharmada támogatja, az országgyűlés kétharmaddal visszahívja a Kúria és/vagy a bírói hivatal vezetőit.

Változnak a Kúria megválasztásának szabályai. A jövőben a bírák maguk közül jelölhetik ki a vezetőiket. Így Magyar Péter szerint valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás.

Szerinte a tisztítótűz művelet célj, hogy hasonló rendszer ne épüljön ki újra. Ezért az Alaptörvény 17. módosításában javaslatot tesznek

az országgyűlési képviselők mandátumának 12 évben maximalizálására.

Azzal indokolta, hogy 12 év elegendő arra, hogy a kéovselők megvalósítsák a programjukat.

Ezért indítanak egy átfogó alkotmányozási folyamatot. Szerinte a most bejelentett módosítási lépések önkorlátozóak. Erre van felhatalmazásuk, erre és pontosan erre kaptak felhatalmazást az április választáson.