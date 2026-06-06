Megígérték: olyan új nyugdíjtámogatást vezethetnek be Magyarországon, ami egész Európában nincs – több százezer forintot kaphatnak a jogosultak

Bár a nyugdíjasok gyógyszertámogatása Európa-szerte elterjedt gyakorlat, a magyar nyugdíjas SZÉP-kártyában potenciálisan megjelenő konstrukció technikai megoldása újdonságnak számíthat. Több országban – például az Egyesült Királyságban, Írországban vagy Spanyolországban – a nyugdíjasok közvetlenül a gyógyszerárak csökkentésén vagy elengedésén keresztül kapnak támogatást, a Tisza-kormány koncepciójában viszont a támogatási összegből lehetne akár egyébként is támogatott, vényköteles készítményeket vásárolni – derül ki az Origo cikkéből.

A nyugdíjasoknak tervezett SZÉP-kártyával gyógyszert is lehetne vásárolni (illusztráció) / Fotó: NurPhoto via AFP

Élelmiszert és gyógyszert egy kártyával: ez már majdnem nyugdíjas-cafeteria

A tervezett magyar rendszer egy célzott, elektronikus utalványkártyára épülne. Az állam a tervek szerint évente legfeljebb 200 ezer forintos keretet biztosítana a 250 000 forintos nyugdíjjal rendelkezőknek (100 ezer forintot 500 000 forintig), amelyet a jogosultak saját igényeik szerint oszthatnának meg a különböző felhasználási célok között.

A konstrukció egyik legfontosabb kérdése, hogy a hagyományos SZÉP-kártyákhoz hasonlóan külön „zsebekre” bontják-e a felhasználható összeget, illetve lesz-e átjárhatóság az egyes célok között. Fontos rögzíteni:

a tervezett nyugdíjas-SZÉP-kártya nem magát a gyógyszert teszi ingyenessé, hanem egy államilag finanszírozott, sávos rendszerben feltöltött pénzösszeget (évi maximum 200 000 forintot) ad az idősek kezébe.

Ezt a virtuális pénzt a nyugdíjasok szabadon oszthatják be gyógyszerre, egészségmegőrzésre (prevencióra) vagy éppen élelmiszerre. Az egyelőre nem ismert részlet, hogy a felhasználási célokhoz rendelnek-e „zsebeket”, mint a hagyományos SZÉP-kártyáknál, s hogy lesz-e esetleg a zsebeknek felső összeghatára, illetve átjárhatóság közöttük.

A nemzetközi példák alapján a gyógyszertámogatás önmagában nem jelent újdonságot, a gyógyszer- és élelmiszer-vásárlásra egyaránt használható, államilag feltöltött nyugdíjas-SZÉP-kártya azonban egyedi, újszerű megoldás lehet az Európai Unióban. A koncepcióról viszont egyelőre nem született jogszabály.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.