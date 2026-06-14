Deviza
EUR/HUF352,36 0% USD/HUF304,51 0% GBP/HUF407 -0,24% CHF/HUF380,95 -0,3% PLN/HUF82,94 0% RON/HUF67,28 0% CZK/HUF14,59 0% EUR/HUF352,36 0% USD/HUF304,51 0% GBP/HUF407 -0,24% CHF/HUF380,95 -0,3% PLN/HUF82,94 0% RON/HUF67,28 0% CZK/HUF14,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sármelléki repülőtér
repülőtér
Törökország

Felpörgött a kis vidéki magyar reptér forgalma: új charterjárat indult – csaknem telt házzal startolt az első gép

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyetlen járattal indult, de jóval többről szólhat a sármelléki repülőtér legújabb fejlesztése. Az első antalyai charterjárat szinte teljesen megtelt, miközben a régióban egyre többen keresik a Budapestnél és Bécsnél közelebbi indulási lehetőségeket – ez pedig új terveket is hozhat a Hévíz–Balaton Airport számára.
VG
2026.06.14, 15:31
Frissítve: 2026.06.14, 15:36

Szombaton felszállt a Hévíz–Balaton Airportról az első antalyai charterjárat, amelyet a török Tailwind légitársaság Boeing–734-es repülőgépe teljesített. Az új útvonalat az Itaka Magyarország indította, amely szerint ezzel egy régóta fennálló utazási igényt sikerült kielégíteni a nyugat-magyarországi utasok körében.

Aircrafts | Avions repülőtér járat
A Sármellék és Antalya közötti charterjáratok heti rendszerességgel közlekednek szeptember 19-ig / Fotó: Belga via AFP

Csabai Ferenc, az Itaka Magyarország operatív igazgatója elmondta: sokan keresték annak lehetőségét, hogy a nyugat-magyarországi térségből is közvetlenül elérhető legyen a török Riviéra, ezért döntöttek úgy, hogy a Hévíz–Balaton Airportról is indítanak nyaralójáratokat.

Az érdeklődés már a foglalási időszak elején jelentős volt. Az első járat január végére már 35 százalékos telítettséget ért el, és bár a geopolitikai helyzet miatt átmenetileg lassultak az értékesítések, a gép végül 99,5 százalékos kihasználtsággal indult útnak.

Hetente indulnak a járatok szeptember közepéig

A Sármellék és Antalya közötti charterjáratok heti rendszerességgel közlekednek szeptember 19-ig. A 168 férőhelyes repülőgépek összesen több mint 2300 utas szállítását teszik lehetővé a nyári szezon során.

Az utazási iroda tervei szerint a járatok átlagos kihasználtsága meghaladja majd a 90 százalékot. Az idei szezon eredményei ugyanakkor a jövő évi bővítési terveket is befolyásolhatják: amennyiben a kereslet tartósan erős marad, új célállomások is bekerülhetnek a sármelléki kínálatba.

Csabai Ferenc szerint a Hévíz–Balaton Airport egyik legfontosabb előnye, hogy számos nyugat-magyarországi utas számára könnyebben és gyorsabban megközelíthető, mint a bécsi, pozsonyi vagy budapesti repülőterek. Emellett az utasok ingyenesen parkolhatnak a repülőtéren, ami tovább növeli a szolgáltatás vonzerejét.

Az operatív igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy Antalyában magyar asszisztencia és animátorok várják a turistákat, ami a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben különösen fontos biztonságérzetet adhat az utazóknak.

Felértékelődnek a regionális repülőterek

Benkő Attila, a Hévíz–Balaton Airport ügyvezető igazgatója az új charterjárat indulását a repülőtér számára is jelentős mérföldkőnek nevezte. Szerinte az új útvonal nemcsak a török tengerpartot hozza közelebb a térségben élők számára, hanem hozzájárul a repülőtér hosszú távú fejlődéséhez is.

Hangsúlyozta, hogy Európa-szerte egyre fontosabb szerephez jutnak a regionális repülőterek, mert az utasok egyre inkább a lakóhelyükhöz közeli, gyorsan és kényelmesen elérhető indulási pontokat keresik. A sármelléki járat magas foglaltsága szerinte jól mutatja ezt a tendenciát, és azt is, hogy a kisebb repülőtereknek a jövőben is lehet helyük a magyar légi közlekedési piacon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu