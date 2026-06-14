Felpörgött a kis vidéki magyar reptér forgalma: új charterjárat indult – csaknem telt házzal startolt az első gép

Szombaton felszállt a Hévíz–Balaton Airportról az első antalyai charterjárat, amelyet a török Tailwind légitársaság Boeing–734-es repülőgépe teljesített. Az új útvonalat az Itaka Magyarország indította, amely szerint ezzel egy régóta fennálló utazási igényt sikerült kielégíteni a nyugat-magyarországi utasok körében.

A Sármellék és Antalya közötti charterjáratok heti rendszerességgel közlekednek szeptember 19-ig / Fotó: Belga via AFP

Csabai Ferenc, az Itaka Magyarország operatív igazgatója elmondta: sokan keresték annak lehetőségét, hogy a nyugat-magyarországi térségből is közvetlenül elérhető legyen a török Riviéra, ezért döntöttek úgy, hogy a Hévíz–Balaton Airportról is indítanak nyaralójáratokat.

Az érdeklődés már a foglalási időszak elején jelentős volt. Az első járat január végére már 35 százalékos telítettséget ért el, és bár a geopolitikai helyzet miatt átmenetileg lassultak az értékesítések, a gép végül 99,5 százalékos kihasználtsággal indult útnak.

Hetente indulnak a járatok szeptember közepéig

A Sármellék és Antalya közötti charterjáratok heti rendszerességgel közlekednek szeptember 19-ig. A 168 férőhelyes repülőgépek összesen több mint 2300 utas szállítását teszik lehetővé a nyári szezon során.

Az utazási iroda tervei szerint a járatok átlagos kihasználtsága meghaladja majd a 90 százalékot. Az idei szezon eredményei ugyanakkor a jövő évi bővítési terveket is befolyásolhatják: amennyiben a kereslet tartósan erős marad, új célállomások is bekerülhetnek a sármelléki kínálatba.

Csabai Ferenc szerint a Hévíz–Balaton Airport egyik legfontosabb előnye, hogy számos nyugat-magyarországi utas számára könnyebben és gyorsabban megközelíthető, mint a bécsi, pozsonyi vagy budapesti repülőterek. Emellett az utasok ingyenesen parkolhatnak a repülőtéren, ami tovább növeli a szolgáltatás vonzerejét.

Az operatív igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy Antalyában magyar asszisztencia és animátorok várják a turistákat, ami a jelenlegi bizonytalan nemzetközi környezetben különösen fontos biztonságérzetet adhat az utazóknak.

Felértékelődnek a regionális repülőterek

Benkő Attila, a Hévíz–Balaton Airport ügyvezető igazgatója az új charterjárat indulását a repülőtér számára is jelentős mérföldkőnek nevezte. Szerinte az új útvonal nemcsak a török tengerpartot hozza közelebb a térségben élők számára, hanem hozzájárul a repülőtér hosszú távú fejlődéséhez is.