Új nemzetközi repülőtere lehet Magyarországnak, mindjárt kész a vidéki légikikötő teljes átépítése: ez csak az első ütem – fotók

Látványos szakaszához érkezett a Hévíz–Balaton repülőtér megújítása: a fejlesztés első üteme a végéhez közeledik, és az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most jól érzékelhető – közölte Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője Facebookon.

A repülőtér akár nemzetközi babérokra is törhet a jövőben / Hévíz-Balaton Airport Facebook

A beruházás egyszerre érinti a repülőtér műszaki infrastruktúráját, az utasforgalmi kiszolgálást és az energetikai hatékonyságot, miközben a térségi gazdasági és turisztikai szerep erősítését is célozza.

Szinte minden megújul a Hévíz–Balaton Repülőtér fejlesztésében

A közzétett összefoglaló alapján a fejlesztések során teljes körűen megújult a kifutópálya és a gurulópálya, korszerű navigációs rendszereket telepítettek, valamint a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át. A fenntarthatósági szempontok megjelenéseként napelempark is létesült, amely a repülőtér működésének energiaigényét hivatott részben fedezni. A kapacitásbővítés révén hatékonyabbá vált a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést tesz lehetővé.

Önkormányzatok stratégiai együttműködése

A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.

Kétmilliárdból újul meg a Hévíz-Balaton repülőtér

Nem marad egy városra a fenntartás

A megállapodás értelmében a két város a jövőben közösen dolgozik a nemzetközi repülőtér fejlesztésén, a gyorsforgalmi úti kapcsolatok és a kerékpáros összeköttetések kialakításán, emellett együttműködésük kiterjed a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területére is.

A nyilatkozatok szerint Zalaegerszeg gazdasági központi szerepe és Hévíz turisztikai jelentősége olyan szinergiákat teremt, amelyek az egész vármegye fejlődésére hatással lehetnek.

A zalaegerszegi polgármester korábban úgy fogalmazott: a két település egymásra van utalva, és az elmúlt időszak tárgyalásai azt a célt szolgálták, hogy megtalálják azokat a közös pontokat, amelyek valódi térségi összefogáshoz vezethetnek. Hévíz vezetője történelmi pillanatként értékelte az együttműködést, hangsúlyozva, hogy a repülőtér régiós nemzetközi légikötővé válása közvetett módon gazdasági növekedést hozhat: Zalaegerszeg számára elsősorban ipari és gazdasági, Hévíz és térsége számára pedig turisztikai területen.