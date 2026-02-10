Deviza
EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1% EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 412,56 +0,43% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 730 +0,79% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,18 +0,02% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,25 -0,23% BUX130 412,56 +0,43% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 730 +0,79% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,18 +0,02% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,25 -0,23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hévíz
Balaton
repülőtér

Új nemzetközi repülőtere lehet Magyarországnak, mindjárt kész a vidéki légikikötő teljes átépítése: ez csak az első ütem – fotók

Új lendületet kapott a Hévíz-Balaton Airport. A repülőtér beruházása egyszerre érinti a repülőtér műszaki infrastruktúráját, az utasforgalmi kiszolgálást és az energetikai hatékonyságot, miközben a térségi gazdasági és turisztikai szerep erősítését is célozza.
VG
2026.02.10, 07:59
Frissítve: 2026.02.10, 10:23

Látványos szakaszához érkezett a Hévíz–Balaton repülőtér megújítása: a fejlesztés első üteme a végéhez közeledik, és az elmúlt másfél év munkájának eredménye már most jól érzékelhető – közölte Nagy Bálint, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője Facebookon.

repülőtér
A repülőtér akár nemzetközi babérokra is törhet a jövőben / Hévíz-Balaton Airport Facebook

A beruházás egyszerre érinti a repülőtér műszaki infrastruktúráját, az utasforgalmi kiszolgálást és az energetikai hatékonyságot, miközben a térségi gazdasági és turisztikai szerep erősítését is célozza.

Szinte minden megújul a Hévíz–Balaton Repülőtér fejlesztésében

A közzétett összefoglaló alapján a fejlesztések során teljes körűen megújult a kifutópálya és a gurulópálya, korszerű navigációs rendszereket telepítettek, valamint a terminálépület belső felújításon és energetikai korszerűsítésen esett át. A fenntarthatósági szempontok megjelenéseként napelempark is létesült, amely a repülőtér működésének energiaigényét hivatott részben fedezni. A kapacitásbővítés révén hatékonyabbá vált a Schengen-övezeten belüli és kívüli utasforgalom kezelése, ami gyorsabb és kényelmesebb érkezést tesz lehetővé.

Önkormányzatok stratégiai együttműködése

A fejlesztések hátterében önkormányzati együttműködés is szerepet játszik. Zalaegerszeg és Hévíz önkormányzata stratégiai megállapodást kötött közös fejlesztési elképzelések megvalósítására, amelyek központi eleme a Hévíz–Balaton Airport továbbfejlesztése. A dokumentumot Balaicz Zoltán és Naszádos Péter írta alá Sármelléken, a repülőtér felújított épületében.

Kétmilliárdból újul meg a Hévíz-Balaton repülőtér

Nem marad egy városra a fenntartás

A megállapodás értelmében a két város a jövőben közösen dolgozik a nemzetközi repülőtér fejlesztésén, a gyorsforgalmi úti kapcsolatok és a kerékpáros összeköttetések kialakításán, emellett együttműködésük kiterjed a gazdaság, a turizmus, az egészségmegőrzés, a gyógyítás, a kultúra és a sport területére is. 

A nyilatkozatok szerint Zalaegerszeg gazdasági központi szerepe és Hévíz turisztikai jelentősége olyan szinergiákat teremt, amelyek az egész vármegye fejlődésére hatással lehetnek.

A zalaegerszegi polgármester korábban úgy fogalmazott: a két település egymásra van utalva, és az elmúlt időszak tárgyalásai azt a célt szolgálták, hogy megtalálják azokat a közös pontokat, amelyek valódi térségi összefogáshoz vezethetnek. Hévíz vezetője történelmi pillanatként értékelte az együttműködést, hangsúlyozva, hogy a repülőtér régiós nemzetközi légikötővé válása közvetett módon gazdasági növekedést hozhat: Zalaegerszeg számára elsősorban ipari és gazdasági, Hévíz és térsége számára pedig turisztikai területen.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu