Kiszámoltuk: akár többmilliós fizetéscsökkenés jöhet a politikusoknál a most elfogadott törvénnyel – mutatjuk, ki bukik a legnagyobbat!

Döntött a parlament arról a törvényjavaslatról, amely az elmúlt évek egyik legnagyobb politikusi bércsökkentését hozhatja Magyarországon. A Tisza Párt javaslatára az ellenzéki pártok is igennel szavaztak, erre egyébként ígéretet tett a Fidesz, illetve a Mi Hazánk is már korábban. A Magyar Péter vezette kormány korábbi ígérete alapján a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők, valamint később a polgármesterek és egyes állami vezetők juttatásait is jócskán visszavágnák (fontos hangsúlyozni, hogy utóbbiról ma nem volt szavazás, ott még több nyitott kérdés is van – a szerk.).

A parlament hétfőn szavaz arról a törvényjavaslatról, amely jócskán visszavágná az országgyűlési képviselők fizetését / Fotó: Szigetváry Zsolt

Az eddigi rendszer alapját egy 2018-as szabályozás adta, amely a képviselői alapilletményt a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez kötötte. Emiatt a politikusi fizetések az elmúlt évek gyors bérnövekedésével együtt automatikusan emelkedtek. 2026-ban egy országgyűlési képviselő alapilletménye már havi bruttó 2,18 millió forint.

Közel kilencszázezer forintot veszíthet egy képviselő

A most átment javaslat szerint az alapilletmény számításánál alkalmazott háromszoros szorzót 1,8-re csökkentik. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bruttó 2 182 488 forintos alapdíj körülbelül 1 309 493 forintra esik vissza. Ez havi szinten:

872 995 forintos csökkenést,

éves szinten pedig több mint 10,4 millió forintos kiesést jelent egy képviselő számára.

A változás azért különösen jelentős, mert a parlamenti bérrendszer szinte minden eleme erre az alapilletményre épül.

A frakcióvezetők és bizottsági elnökök még többet bukhatnak

A parlamentben számos tisztségviselő nemcsak az alapdíjat kapja, hanem különböző szorzókkal növelt illetményre jogosult.

A jelenlegi rendszerben:

egy bizottsági elnök az alapilletmény kétszeresét,

egy frakcióvezető a 2,7-szeresét,

a házelnök pedig többszörös szorzó alapján meghatározott juttatást kap.

A javaslat elfogadása esetén ezek a pozíciók is automatikusan kevesebbet érnek.

Az Országgyűlés elnöke például bruttó 5,89 millió forint helyett mintegy 3,81 millió forintot kap majd havonta.

Az alelnökök és egyes frakcióvezetők fizetése 4,36 millió forintról 3,14–3,47 millió forintra csökken. A javaslat a különféle működési kereteket is szűkítené. A lakás- vagy szállodahasználati keret 31 százalékkal, az irodabérleti keret 52 százalékkal, az alkalmazotti bérkeret pedig 30 százalékkal csökken.

A lakhatási keret havi 763,8 ezer forintról 523,8 ezer forintra,

az irodabérleti keret 2,2 millió forintról 1,05 millió forintra,

az alkalmazotti bérkeret 7,2 millió forintról ötmillió forintra csökken.

Megszűnik a külön mobiltelefon-költségtérítés, a készüléket és előfizetést az Országgyűlés Hivatala továbbra is biztosítja, de a díjat levonják a tiszteletdíjból. A budapesti képviselőknek járó havi 2500 kilométeres üzemanyag-támogatás is eltűnik, ugyanakkor az üzemanyagkártya összegét közösségi közlekedésre is felhasználhatják.