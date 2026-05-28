Óriási a felháborodás Magyar Péter javaslata után: kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a fizetéscsökkentés ellen

A polgármesterek illetménye a hatályos jogszabályozás szerint a település lakosságszámától függően változik. Magyar Péter bejelentése szerint visszavágnák a fizetéseket.
VG
2026.05.28, 06:40
Frissítve: 2026.05.28, 08:27

A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány csökkenti a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését.

Óriási a felháborodás Magyar Péter javaslata után / Fotó: APA-Images / AFP

Néhány polgármester emiatt a lemondását helyezte kilátásba.

Levelet írt az országgyűlési képviselőjének Süle Tibor, Alsóbogát polgármestere, aki az alpolgármesterséget is beleszámítva a nyolcadik ciklusát tölti a kisközség élén, és 30 éve polgármester. 

„Látom a kommenteket a Facebookon. Most elég rendesen ránk uszították az embereket, kapunk hideget-meleget, anélkül, hogy ismernék a munkánkat. Én még emlékszem arra az időszakra is, amikor csökkentették a polgármesterek bérét, és attól sem lett jobb az ország gazdasági helyzete” – fogalmazott a Sonline-nak.

A politikus úgy érzi, hogy a kistelepülések polgármestereivel együtt az utóbbi években elérték azt a megbecsülést, ami méltó arra, hogy munkájukat elismerjék. 

A 267 fős falu vezetéséért nettó 700 ezer forint körüli bért visz haza havonta. 

A saját helyzetéről beszél Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere, aki felkészült arra, hogy megosztó lesz a véleménye. 

„Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan a legtöbb a polgármester a település közössége szolgálatának gondolja a munkáját – mondta. – Engem így választottak meg, és egyetlen forint jutalmat, egyetlen forint szabadságtérítést nem vettem fel. Amit kapok fizetést, azért becsülettel, a tudásom legjavával megdolgoztam. A fizetésünket az Orbán-kormány alatt valóban megemelték, de én az emelés jelentős részét felajánlottam az önkormányzat rendezvényeire” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az új kormány a csökkentés mellett dönt, ám legyen, de ne a közmunkásokkal egyforma bér legyen egy polgármester osztályrésze. 

A fizetése sohasem érdekelte – válaszolt hasonlóan a 2300 fős Kadarkút polgármestere, Karsai József, aki szerint faramuci helyzetet teremt, ha egy hasonló kisváros települési intézményeinek vezetői magasabb bérrel büszkélkedhetnek majd, mint a helyi polgármester fizetése. 

Nem titkolta, hogy kisvárosi polgármesterként bruttó másfél millió forintot keres, de ezért sokat dolgozik. Azt azonban nem tudja, hogy jogilag hogy állja meg a helyét egy megállapított bér visszavétele, inkább azt tartja elfogadhatónak, hogy ehelyett évekig nem emelnek a fizetésen. 

A polgármesterek jelenlegi illetménye 

A cikk emlékeztet, hogy a polgármesterek illetménye a hatályos jogszabályozás szerint a település lakosságszámától függően változik. 

A megyei jogú városok polgármestereinek alapilletménye a 2024-es önkormányzati választásokon bruttó 1,3 millió forint volt, de azóta több helyen döntött a képviselő-testület az emelésről. 

Egy 10-25 ezer lakosú településen a bérezés 2024-ben 774 317 és 943 000 forint között mozgott. Ezek a pénzek a Tisza-kormány tervei szerint drasztikusan csökkennek majd. 

A legnagyobb település, Budapest vezetője, Karácsony Gergely főpolgármesterként bruttó 4 milliót keres, a megyei jogú városok vezetői a mindenkori helyettes államtitkársági alapbérnek – 1,3-2,1 millió forintnak – megfelelő juttatásra jogosultak.  

Az 5001–10 ezer fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének; az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,5-szeresének; az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,75-szorosának megfelelő az illetmény. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
