Itt van Magyar Péter listája: a lélegeztetőgépektől a pedagógusokig
A tegnapi fontos kormányüléseket sorolta fel keddi Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök.
A döntésekről pénteken sajtótájékoztatót tartottak, amelyről beszámoltunk, és közülük néhányról külön háttérmagyarázatot is közlünk.
Magyar Péter a következő kiemelten fontos döntéseket sorolta fel, pontosan idézve:
- Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról.
- A kormány eltörli a jelenlegi pedagógusértékelési rendszert.
- Átvilágítjuk a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházását.
- Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot.
- Megszüntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
- Felülvizsgáljuk a pártfinanszírozási szabályokat.
- Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását. Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el.
- Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.
- Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés
Magyarország előtt megnyílik a lehetőség 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felhasználására. Vitézy Dávid közölte, hogy a Helyreállítási Alapból érkező források lehívásához még teljesíteni kell az Európai Bizottság által előírt feltételeket és véglegesíteni kell a magyar tervet.