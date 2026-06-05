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Itt van Magyar Péter listája: a lélegeztetőgépektől a pedagógusokig

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A fontos kormánydöntések listáját a Facebookon tette közzé a miniszterelnök. Közben véget ért a témákat részletező sajtótájékoztató.
Pető Sándor
2026.06.05, 12:17
Frissítve: 2026.06.05, 12:38

A tegnapi fontos kormányüléseket sorolta fel keddi Facebook-posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

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Kormánydöntések: Magyar Péter felsorolta a kiemelten fontosakat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A döntésekről pénteken sajtótájékoztatót tartottak, amelyről beszámoltunk, és közülük néhányról külön háttérmagyarázatot is közlünk.

Magyar Péter a következő kiemelten fontos döntéseket sorolta fel, pontosan idézve:

  • Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról. 
  • A kormány eltörli a jelenlegi pedagógusértékelési rendszert. 
  • Átvilágítjuk a Budapest–Belgrád-vasútvonal beruházását. 
  • Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot.
  • Megszüntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
  • Felülvizsgáljuk a pártfinanszírozási szabályokat.
  • Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását. Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el. 
  • Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. 
  • Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.

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