Ezek a lapok a jövőben hetilapként jelennek meg, és szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó minden előfizetőjét levélben tájékoztatja. A megújulás célja nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak. Az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek meg: nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb írások, interjúk, riportok, elemzések, háttéranyagok, véleménycikkek, valamint a közéleti, gazdasági, kulturális, társadalmi és helyi közösségi témák.

A változás az audience first, azaz az olvasói igényekből kiinduló működés része. A Mediaworks célja, hogy a nyomtatott termékek abban a formában adjanak valódi értéket, amelyben az olvasók ma a leginkább igénylik: rendszerezett, megbízható és kényelmesen fogyasztható tartalomként. A gyors hírek továbbra is digitális csatornákon, a print termékek weboldalain érhetők el, a megújuló nyomtatott lapok pedig a tájékozódást, a megértést és az élményszerű olvasást szolgálják.



A Magyar Nemzet és a vármegyei lapok hagyománya, szellemisége, helyi és országos beágyazottsága, valamint szakmai minősége megmarad. A megújulás nem szakítás az eddigi értékekkel, hanem azok megerősítése korszerűbb formában. A Mediaworks Hungary Zrt. továbbra is elkötelezett a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett. A vállalat meggyőződése, hogy a nyomtatott sajtónak a megváltozott piaci környezetben is van jövője, ha képes alkalmazkodni az olvasói szokásokhoz, és a közönség számára valódi, megkülönböztethető értéket kínál.