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kereskedelmi háború
Donald Trump
Európai Bizottásg
megállapodás

Végleg beadta derekát az EU Donald Trumpnak – kijelölték a kényszerpályát, érvénybe lép a tavalyi alku

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Az Európai Unió tagállamai június 25-én, csütörtökön véglegesen jóváhagyták az Egyesült Államokkal egy évvel ezelőtt megkötött vámmegállapodást, így az még a Donald Trump amerikai elnök által megszabott július 4-i határidő előtt hatályba léphet. A Trump és az Ursula von der Leyen képviselte EU között 2025 júliusában létrejött egyezség értelmében az Európai Unióból az Egyesült Államokba irányuló exporttermékek többségére 15 százalékos vámot vetnek ki, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen léphetnek be a 27 tagállamot tömörítő közösség piacára.
VG
2026.06.25, 15:40

Hosszas előkészületek és retorikai adok-kapok után írta alá Donald Trump és Ursula von der Leyen tavaly júliusban az EU és az Egyesült Államok közötti vám- és kereskedelmi megállapodást, mely tartalmának minden elemével – miként akkor megírtuk – a felek sem értettek egyet. Közben a Trump által bevezetett vámokkal kapcsolatban az amerikai bírósági döntések miatt az a helyzet állt elő, hogy az EU a megállapodás véglegesítésének befagyasztását fontolgatta. A folyamatot hónapokon át késleltették Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései is. Azonban a tagállamok mostani jóváhagyása – miután a megállapodás tartalmát korábban már elfogadták – elhárította az utolsó uniós jogalkotási akadályt is. Az Európai Parlament már a hónap elején rábólintott az egyezségre.

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Zöld jelzést kapott az EU és az Egyesült Államok közötti tavalyi vámmegállapodás
Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

Élesedik a transzatlanti vámmegállapodás

Az Európai Unió Tanácsának közleménye szerint a megállapodás elfogadása „megerősíti az Európai Unió elkötelezettségét a stabil, kiszámítható és kölcsönösen előnyös transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok fenntartása mellett, miközben megőrzi azokat a szükséges biztosítékokat, amelyek védik az európai gazdasági érdekeket”. A transzatlanti megállapodás kapcsán valójában két olyan rendeletről van szó, amelyek végrehajtják a 2025. augusztus 21-i EU-USA együttes nyilatkozatban foglalt, vámokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat.

A két rendelet 

  • eltörli az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett fennmaradó uniós vámokat, vámkontingensek és csökkentett vámok révén biztosítja egyes, az Egyesült Államokból származó tengeri eredetű élelmiszerek és nem érzékeny mezőgazdasági termékek preferenciális piacra jutását, 
  • valamint meghosszabbítja a homár – többek között a feldolgozott homár – behozatalára vonatkozó vámfelfüggesztést, valamennyi ország tekintetében a legnagyobb kedvezményes elbánás alapján.

Az EU-s közlése szerint a rendeletek emellett megerősített védelmi és felfüggesztési mechanizmusokat is tartalmaznak. A rendeletek célzott védelmi mechanizmust írnak elő, amely lehetővé teszi a Európai Bizottság számára, hogy gyorsan fellépjen az uniós gazdasági szereplőknek súlyos kárt okozó vagy azzal fenyegető jelentős importnövekedések esetén. Továbbá megerősítik az EU arra irányuló képességét, hogy felfüggessze a vámkedvezményeket, amennyiben Wahington nem tartja tiszteletben kötelezettségvállalásait, aláássa az együttes nyilatkozat célkitűzéseit, vagy más módon – többek között diszkriminatív intézkedések révén – megzavarja a kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatokat.

Az Európai Parlament emellett 2029 végéig szóló hatályt állapított meg a megállapodás számára. Ha addig nem hosszabbítják meg, az egyezség automatikusan hatályát veszti.

„A nyitottságnak együtt kell járnia érdekeink védelmével” – hangsúlyozta Michael Damianos, a soros uniós elnökséget betöltő Ciprus kereskedelmi minisztere a Le Monde cikke szerint. „Ezek az intézkedések mindkét célt szolgálják: támogatják a stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, ugyanakkor biztosítják, hogy az EU gyorsan és arányosan reagálhasson, ha a megállapodást nem tartják tiszteletben, vagy ha az uniós érdekek veszélybe kerülnek” – tette hozzá.

A megállapodás uniós végrehajtását szolgáló két jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követő napon lép hivatalosan hatályba.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között áll fenn a világ legnagyobb volumenű kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolata, és egyben a világ legszorosabban integrált gazdasági kapcsolatrendszerével rendelkeznek: a világkereskedelemben a javak és szolgáltatások globális forgalmának közel 30 százalékát, a globális GDP-nek pedig 43 százalékát adják. Az EU és az Egyesült Államok közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem az elmúlt évtizedben megduplázódott, 2025-ben pedig meghaladta az 1,7 ezer milliárd EUR-t. 2024-ben az uniós és amerikai cégek több mint 4,8 ezer milliárd EUR értékben fektettek be egymás piacain.

Így fut ki a most aláírt megállapodás

Az alaprendelet 2029 végétől nem alkalmazandó.

A Bizottság 2029. június 30-ig átfogó értékelést nyújt be arról, hogy a rendeletek hogyan érintik az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi forgalmat, a vámbevételeket és a gazdaságot – többek között a kkv-kat –, és adott esetben a rendeletek alkalmazásának meghosszabbítására irányuló jogalkotási javaslatot csatol hozzá.

A homár behozatalára vonatkozó rendelet visszamenőleges hatállyal, 2025. augusztus 1-jétől alkalmazandó, 2030. július 31-én pedig hatályát veszti, kivéve, ha további intézkedésekre kerül sor.

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