Felvásárlás: újabban már kelleti magát a Wizz Air riválisa, ki is lőttek a részvényei
Az EasyJet adott még egy bő hetet és némi hozzáférést néhány kereskedelmi információhoz az amerikai Castlelake befektetési társaságnak egy még jobb ajánlat kidolgozása érdekében, miután az amerikaiak újra megemelték felvásárlási árajánlatukat a brit légitársaság részvényeire - közölte csütörtökön az EasyJet.
Még a kanyarban sincs az EasyJet árfolyama
A befektetők a gesztust úgy értelmezték, hogy a cégvezetés ezzel hajlandóságot mutat egy esetlegesen még tovább javított ajánlat elfogadására, és a részvények 7,6 százalékkal, 5,8 angol font fölé drágultak.
A légitársaság egészen pontosan július 5-ig adott még határidőt a Castlelake által vezetett befektetői csoportnak - melynek a Brookfield Asset Management, valamint Peter Bellew és Mark Breen európai uniós állampolgárok is a tagjai - a lehetőségek mérlegelésére.
Az EasyJet szerint a 4,93 milliárd angol fontos, részvényenként 6,50 fontos ajánlat ugyan még mindig elmarad a várakozásoktól, ám a plusz idő és a kereskedelmi információkhoz való hozzáférés „vonzóbb ajánlatot eredményezhet, amely jobban tükrözi” a légitársaság értékét – áll a közleményben.
Szembetűnő viszont, hogy a részvények kirívó drágulása dacára az árfolyam még a kanyarban sincs a 6,5 fontos, sőt még a korábbi 6,25 fontos ajánlathoz mérten sem, ami arra utal, hogy a befektetők még mindig kételkednek az üzletben.
A hangnem változása azonban egyértelműen mutatja, hogy az EasyJet igazgatótanácsának csökkenhetett az ellenállása a tranzakcióval szemben.
A két fél amúgy az elmúlt hónapban folyamatosan üzengetett egymásnak a lehetséges üzlet kapcsán. A Castlelake szerint az EasyJet igazgatótanácsa „nem mutatott hajlandóságot az érdemi közreműködésre”, ezért közvetlenül a részvényeseknek tette meg ajánlatát. A légitársaság vezetése szerint viszont a befektetési cég nagyon olcsón próbálta megvásárolni a céget.
Felvásárlás: feladják a leckét az uniós szabályok
Az EasyJet mindenesetre csütörtökön megerősítette, hogy erős a piaci pozíciója, és kijelentette, hogy az EU szabályaira tekintettel kételyei vannak a Castlelake ajánlatának „teljesíthetősége” felől.
Amerikai cégként ugyanis a Castlelake nem szerezhet többségi irányítást egy európai légitársaság felett, ehhez európai partnereket is be kell vonnia. Az amerikai vállalat azonban arra hivatkozik, hogy éppen ezért vette be a befektetői csoportba Breent és Bellew-t, utóbbi korábban az EasyJet egyik vezetője volt.
A Guardian szerint Breen és Bellew, akik mindketten uniós állampolgárok, vezetik a felvásárlási vállalatot, és 51 százalékos irányító részesedéssel rendelkeznek.
Az elmúlt időszak megpróbáltatásai miatt tőzsdei mélyrepülést bemutató EasyJet vonzerejét növeli, hogy olyan repülőtereken van irigylésre méltó résideje, mint például
- Milánó,
- Genf és
- London Luton.
Ráadásul a vállalat modern Airbus SE A320 típusú repülőgépekből álló flottát üzemeltet, amely jelenleg a legnépszerűbb utasszállító repülőgéptípus.
Az EasyJet legnagyobb jelenlegi részvényese a ciprusi származású cégalapító, Stelios Haji-Ioannou családja, amely 15,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a cégben. A Bloomberg adatai szerint a részvények további mintegy 70 százalékát befektetési cégek birtokolják.
A brit diszkont szolgáltató részvényei idén eddig több mint 14 százalékkal erősödtek.