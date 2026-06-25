Felvásárlás: újabban már kelleti magát a Wizz Air riválisa, ki is lőttek a részvényei

Az EasyJet adott még egy bő hetet és némi hozzáférést néhány kereskedelmi információhoz az amerikai Castlelake befektetési társaságnak egy még jobb ajánlat kidolgozása érdekében, miután az amerikaiak újra megemelték felvásárlási árajánlatukat a brit légitársaság részvényeire - közölte csütörtökön az EasyJet.

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Még a kanyarban sincs az EasyJet árfolyama

A befektetők a gesztust úgy értelmezték, hogy a cégvezetés ezzel hajlandóságot mutat egy esetlegesen még tovább javított ajánlat elfogadására, és a részvények 7,6 százalékkal, 5,8 angol font fölé drágultak.

A légitársaság egészen pontosan július 5-ig adott még határidőt a Castlelake által vezetett befektetői csoportnak - melynek a Brookfield Asset Management, valamint Peter Bellew és Mark Breen európai uniós állampolgárok is a tagjai - a lehetőségek mérlegelésére.

Az EasyJet szerint a 4,93 milliárd angol fontos, részvényenként 6,50 fontos ajánlat ugyan még mindig elmarad a várakozásoktól, ám a plusz idő és a kereskedelmi információkhoz való hozzáférés „vonzóbb ajánlatot eredményezhet, amely jobban tükrözi” a légitársaság értékét – áll a közleményben.

Szembetűnő viszont, hogy a részvények kirívó drágulása dacára az árfolyam még a kanyarban sincs a 6,5 fontos, sőt még a korábbi 6,25 fontos ajánlathoz mérten sem, ami arra utal, hogy a befektetők még mindig kételkednek az üzletben.

A hangnem változása azonban egyértelműen mutatja, hogy az EasyJet igazgatótanácsának csökkenhetett az ellenállása a tranzakcióval szemben.

A két fél amúgy az elmúlt hónapban folyamatosan üzengetett egymásnak a lehetséges üzlet kapcsán. A Castlelake szerint az EasyJet igazgatótanácsa „nem mutatott hajlandóságot az érdemi közreműködésre”, ezért közvetlenül a részvényeseknek tette meg ajánlatát. A légitársaság vezetése szerint viszont a befektetési cég nagyon olcsón próbálta megvásárolni a céget.

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Az EasyJet mindenesetre csütörtökön megerősítette, hogy erős a piaci pozíciója, és kijelentette, hogy az EU szabályaira tekintettel kételyei vannak a Castlelake ajánlatának „teljesíthetősége” felől.