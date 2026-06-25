Válsághelyzet a hőhullám miatt: felfüggesztik a kamionstopot, hazaküldik az állami dolgozókat – élő közvetítés a kormányinfóról

A miniszterelnök szerint a második legtöbb visszajelzést a köztársasági elnököt érintő módosítási javaslat kapta.

Vitézy: az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet

Jelentős uniós fejleményről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a sajtótájékoztatón. Bejelentette, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, ami szerinte fontos mérföldkő az uniós forrásokhoz kapcsolódó folyamatban.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy ezzel lezárulhat a feltételek teljesítéséről szóló vita, és a folyamat a végrehajtási szakaszba léphet. Hozzátette: most már nem az a kérdés, hogy Magyarország teljesíti-e a szükséges vállalásokat, hanem az, hogyan valósulnak meg a jóváhagyott intézkedések.

Vitézy Dávid reményét fejezte ki, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírja a korrupcióellenes törvénycsomagot, amely szintén része az uniós elvárások teljesítésének.

A miniszter arról is beszélt, hogy hamarosan új törvényjavaslat kerülhet az Országgyűlés elé a Magyar Fejlesztési Bank működésének átalakításáról. Elmondása szerint a cél az, hogy az intézmény ne működhessen a mindenkori kormány „házipénztáraként”, mivel ez is az uniós források felhasználásához kapcsolódó egyik fontos feltétel.

Új közlekedési szervezeteket hoz létre a kormány

A közlekedési rendszer átalakításáról is beszélt Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy létrehozzák a közlekedési közszolgáltatások megrendelését és összehangolását végző országos szervezetet, valamint egy állami gördülőállomány-lízingcéget is.

Elmondása szerint az új intézmények létrehozása elengedhetetlen a később kötelezővé váló uniós piacliberalizációhoz való alkalmazkodás érdekében. A reform célja, hogy korszerűbb és átláthatóbb struktúrában működjön a közösségi közlekedés megrendelése és finanszírozása.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szervezeti átalakítás az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások része, és a tervekről már egyeztetéseket folytattak az Európai Bizottsággal is.

Több korábban bezárt vasútvonalon újraindulhat a forgalom

Vitézy Dávid a vasúthálózat helyzetéről szólva arról beszélt, hogy rendszerszintű változtatásokra van szükség a korábbi évek döntéseinek következményei miatt. A miniszter szerint több olyan mellékvonal is van, ahol a pálya állapota lehetővé teszi a közlekedés újraindítását.

Közlése szerint augusztustól ismét elindulhatnak a vonatok a Komló és Dombóvár közötti vonalon, míg szeptembertől a Miskolc és Tiszaújváros közötti vasúti közlekedés helyreállítását is tervezik.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a cél a korábban megszüntetett vagy korlátozott szolgáltatások fokozatos visszaépítése ott, ahol erre a műszaki feltételek és az utazási igények lehetőséget biztosítanak.

Magyar Péter: a génszerkesztés és a GMO nem ugyanaz

A Telex kérdésére válaszolva Magyar Péter a génszerkesztett növények és élelmiszerek ügyéről is beszélt. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra sem támogatja a génmódosított szervezeteket (GMO-kat), ugyanakkor szerinte a génszerkesztés technológiája más kategóriába tartozik.

Magyar szerint a két eljárást nem szabad összemosni, ezért a génszerkesztés támogatása nem jelent változást a GMO-ellenes álláspontban. Hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a környezetvédő szervezetek és a zöldpolitikusok egy része bírálja ezt a megközelítést. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy több visegrádi ország is támogatta az európai szabályozást annak ellenére, hogy ezek az államok jellemzően GMO-ellenes politikát folytatnak. Álláspontja szerint a génszerkesztés támogatása nem ütközik az Alaptörvény GMO-tilalmat rögzítő rendelkezéseivel.

Magyar Péter szerint a klímaváltozás miatt egyre szélsőségesebbé váló időjárási körülmények között a technológia hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben is fenntartható legyen a gabonatermesztés Magyarországon.

Egyelőre maradnak az árrésstopok

Az ATV kérdésére válaszolva a miniszterelnök az árrésstopok jövőjéről is beszélt. Kijelentette, hogy hosszú távon ez az eszköz nem szolgálja a piaci verseny erősítését, ugyanakkor a kabinet egyelőre nem tárgyalt a kivezetéséről.

Magyar Péter szerint amennyiben az infláció tartósan alacsony szinten marad, érdemes lehet megfontolni az intézkedés fokozatos megszüntetését. Konkrét döntés azonban egyelőre nem született az ügyben.

A 2026-os költségvetés is napirendre kerülhet

A miniszterelnök megerősítette, hogy a hétvégére tervezett kihelyezett kormányülésen várhatóan a 2026-os költségvetés felülvizsgálata is napirendre kerül.

A kabinet a következő évi gazdasági kilátásokat, a költségvetési pályát és a szükséges módosításokat is áttekintheti, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági folyamatokat és a várható kihívásokat.

A jegybanki stabilitás kiemelt kérdés

A Népszava kérdésére válaszolva Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg a jegybanki stabilitás megőrzése elsődleges fontosságú. A miniszterelnök szerint a jegybank függetlensége nem jelenti azt, hogy a működésével kapcsolatos vizsgálatok ne történhetnének meg, ugyanakkor ezek időzítéséről és kereteiről felelősen kell dönteni.

A sajtó kérdése felvetette az Varga Mihály sorsát is, aki korábban a Fidesz-kormány pénzügyminisztere volt. Magyar Péter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy senki sincs „védett helyzetben” a vizsgálatokkal szemben, függetlenül a korábbi pozíciójától.

A miniszterelnök hozzátette: a „Tisztítótűz” elnevezésű vizsgálati folyamat még el sem kezdődött, így a személyi következményekről jelenleg nem lehet érdemben beszélni.

Ennyit keresnének a Tisza-kormány tagjai

A HVG kérdésére Magyar Péter a leendő kormányzati fizetésekről is beszélt. Elmondása szerint a Tisza-kormány minisztereinek bruttó fizetése 3,5 millió forint lenne.

Hozzátette, hogy miniszterelnökként ő 3,8 millió forintos bruttó jövedelmet kapna, amely már tartalmazza a képviselői alapbért is. A miniszterelnök szerint a cél az átlátható és egységes javadalmazási rendszer kialakítása a végrehajtó hatalomban.

Ukrajna gyorsított EU-tagságát nem támogatják

Magyar Péter szerint a Tisza-kormány és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy az első tárgyalási klaszter megnyitását támogatták, mivel ez összefüggésben állt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetében elért előrelépésekkel.

A kormányfő elmondása szerint a további csatlakozási fejezetek megnyitását már nem támogatják. Indoklása szerint ez nem lenne méltányos a csatlakozási folyamatban régóta részt vevő nyugat-balkáni országokkal szemben, amelyek évek óta várnak az előrehaladásra.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a bővítési folyamatot egységes és kiszámítható feltételekhez kell kötni, és minden jelölt ország esetében azonos mércét kell alkalmazni az uniós csatlakozás során.

Külön munkacsoport és bilaterális egyeztetés indul a Benes-dekrétumok ügyében

Magyar Péter a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos álláspontjáról és a szlovák-magyar viszony alakulásáról is beszélt. A miniszterelnök szerint a téma jelenleg nem került napirendre a V4-es együttműködésben, ugyanakkor kétoldalú egyeztetések már készülnek.

Magyar elmondta, hogy egy bilaterális találkozó is létrejön Robert Fico-val, amelynek célja a vitás kérdések rendezése. Emellett egy közös munkacsoport felállítását is tervezik, amely a fennálló jogi és politikai problémák áttekintésével foglalkozik.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok javítása mindkét fél számára fontos cél, és ebben egyetértés van a felek között. Ugyanakkor konkrét határidőt a kérdés rendezésére nem jelölt meg, jelezve, hogy a folyamat várhatóan hosszabb egyeztetést igényel.

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